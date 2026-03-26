TEŠKA ISPOVIJEST /

Riječi legendarnog Argentinca obilaze planetu: 'Maradona je umro kao pas'

Riječi legendarnog Argentinca obilaze planetu: 'Maradona je umro kao pas'
Foto: DANIEL GARCIA/AFP/Profimedia

Gabriel Batistuta otvorio dušu

26.3.2026.
22:53
M.G.
Gabriel Batistuta, legendarni argentinski napadač, gostovao je u podcastu Rija Ferdinanda i govorio o brojnim temama, a najviše pažnje su privukle njegove izjave o načinu na koji je umro jedan od najvećih nogometaša u povijesti, njegov sunarodnjak Diego Maradona.

Krivi i sebe

Batistuta je vrlo emotivno govorio o načinu na koji je Maradona proveo svoje posljednje dane.

"Sramota je jer je bio sjajna osoba, a umro je sam. Nitko nije bio uz njega. Umro je kao pas“, rekao je Batistuta i dodao kako krivi i sebe:

"Bio sam jedan od onih koji su ga podržavali. Ako nekoga voliš, moraš mu pomoći kada mu je to potrebno, čak i ako on to ne želi."

Foto: Ettore Griffoni/Zuma Press/Profimedia

Batistuta je naglasio i kako najveća tuga proizlazi iz spoznaje da su slavni sportaši, unatoč statusu superheroja, na kraju samo ljudska bića.

"Svi misle da imaju sve i da ne osjećaju bol, ali oni se bore kao i svi drugi", poručio je.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
