Riječi legendarnog Argentinca obilaze planetu: 'Maradona je umro kao pas'

Gabriel Batistuta, legendarni argentinski napadač, gostovao je u podcastu Rija Ferdinanda i govorio o brojnim temama, a najviše pažnje su privukle njegove izjave o načinu na koji je umro jedan od najvećih nogometaša u povijesti, njegov sunarodnjak Diego Maradona.

Krivi i sebe

Batistuta je vrlo emotivno govorio o načinu na koji je Maradona proveo svoje posljednje dane.

"Sramota je jer je bio sjajna osoba, a umro je sam. Nitko nije bio uz njega. Umro je kao pas“, rekao je Batistuta i dodao kako krivi i sebe:

"Bio sam jedan od onih koji su ga podržavali. Ako nekoga voliš, moraš mu pomoći kada mu je to potrebno, čak i ako on to ne želi."

Foto: Ettore Griffoni/Zuma Press/Profimedia

Batistuta je naglasio i kako najveća tuga proizlazi iz spoznaje da su slavni sportaši, unatoč statusu superheroja, na kraju samo ljudska bića.

"Svi misle da imaju sve i da ne osjećaju bol, ali oni se bore kao i svi drugi", poručio je.

