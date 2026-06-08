Stavili kauč na romobile i provozali se gradom: Pogledajte kako ih je policija skužila

Policija u Bratislvi imala je neobičnu intervenciju u noći sa subote na nedjelju.

Morali su isključiti iz prometa dva muškarca u dobi od 22 i 23 godine koji su se po ulici vozili na kauču koji su postavili na električne romobile, piše tnlive.sk.

"Budući da su time ugrozili ne samo sebe već i druge sudionike u prometu te počinili prekršaj, policija im je na licu mjesta izrekla kaznu. Mladići su morali rastaviti ovo prijevozno sredstvo i, naravno, zabranjena im je daljnja vožnja", istaknula je bratislavska policija.

Na snimci se policijska akcija. Policajci su u noćnoj patroli uočili "kauč na kotačima" kako se kotrlja suprotnom prometnom trakom te su skrenuli polukružno i pojurili za neobičnim vozilom. Kauč je "skrenuo" u sporednu ulicu gdje ga je policija i zaustavila, a muškarci su morali rastaviti svoju kreaciju i vjerojatno nastaviti put pješice.