Nevjerojatna snimka pljačke zlatarnice usred bijela dana! 'Jedan je stajao sa sjekirom u ruci...'

Filmska pljačka u Slovačkoj. Banda lopova odjevena u bijele kombinezone te naoružana sjekirama i čekićima opljačkala je zlatarnicu usred bijela dana i to u trgovačkom centru u Bratislavi.

Sve je snimila nadzorna kamera na kojoj se vidi kako šest maskiranih napadača razbijaju staklene zaštite i grabe sav nakit koji im je došao pod ruku.

Sumnja se da su potom pješice pobjegli do mjesta bez nadzornih kamera gdje ih je čekao automobil, a iza sebe su ostavili samo kišobran i alat.

Prijeti im do 12 godina zatvora

Iz svega što su vidjeli, sigurnosni stručnjaci zaključuju kako se bez sumnje radi o profesionalcima. Ako im se uđe u trag prijeti im kazna zatvora od sedam do 12 godina.

"Čuo se strašan prasak, pa sam izašao vidjeti što se događa. Jedan od njih stajao je tamo s kišobranom, sjekirom u ruci i jedva da se micao. Nisam ga vidio kako nešto razbija, vjerojatno je pazio na ostale", rekao je svjedok pljačke.

"Jasno je da su puno pažnje posvetili pripremi. Čak je i sama lokacija geografski takva da policijske patrole imaju relativno dugo vrijeme dolaska. Nije u središtu grada. Da se ovo dogodilo u jednom od velikih trgovačkih centara u središtu grada, imali bi daleko manje mogućnosti za bijeg i mnogo više sigurnosnih kamera u okolnim ulicama", komentirao je stručnjak za sigurnost Martin Kralovič.