Fokus se seli na Mundijal: Vatreni, Belgija i Monako u tjednu punom ekskluziva

Kako se Svjetsko prvenstvu bliži početak, tako se i fokus prebacivao na analize, reprezentativni nogomet i druge sportove.

U napetom tjednu iza nas, koji je uključivao prijateljske utakmice Vatrenih, otvaranje i kraj puta na Europskom prvenstvu do 17 godina, a mi vam donosimo presjek ekskluzivnih tekstova naših novinara.

A za početak ono najvažnije, krenuo je novi podcast portala Net.hr koji se zove Planet Formula.

Dominik Franculić

Naš Dominik najavio je Veliku nagradu Monaka, a potom se zaputio na Rujevicu gdje je ispratio prijateljski dvoboj s Belgijom. Donio je nekoliko zanimljivih trenutaka, analizu, ali pogled belgijskih novinara na ono što se događalo u Rijeci.

Uoči VN Monaka razgovarao je s Ivanom Peovićem, a s Brankom Ivankovićem donio analizu Hrvatske uoči Mundijala.

Vehmir Džakmić

Vehmir je tjedan započio zadnjim danom reportaže iz Beograda, a nastavio s analizom spektakularnog eventa. Razgovarao je i s ocem Đanija Barbira, velikim pobjednikom velike večeri. Dan nakon utakmice s Belgijom razgovarao je s Elvisom Scorijom o igri Vatrenih.

Maj Gašparac

Maj je napravio analizu poraza Hrvatske od Belgija te s Markom Špoljarom iskomentirao Veliku nagradu Monaka.

Roko Silov

Naš Roko analizirao je utakmicu Belgijom te napravio veliko istraživanje oko licenciranja hrvatskih klubova. U Karijeri nakon karijere govorio o Flaminiju te s Anđelkom Kecmanom analizirao situaciju Ferrarija uoči Velike nagrade Monaka.

Tonko Medvedec

Uoči Velike nagrade Monaka, Tonko je pričao s Paolom Markek te ispratio treći trening, kvalifikacije i jednu od najkultnijih utrka u kalendaru Formule 1.

Silvijo Maksan

Naš Silvijo u svom podcastu ugostio je Marija Gregurinu, a potom i Josipa Šimunića, Marija Tota te Nikolu Šafarića. Prisjetio se i brutalnog nokauta Darka Stošića koji su prenijeli strani mediji. Komentirao je utakmicu s Belgijom s Robertom Špeharom. Donio nam je i ekskluzivu sa Spielberga. Osim toga, njegovih ruku djelo je i ekskluziva o trenerskom statusu Zeljka Kopića. Sa Slovencem Priožom Glihom je najavio prijateljsku utakmicu sa Slovenijom