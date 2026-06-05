Zagrijali smo asfalt za F1 na Red Bull Ringu i jurili 220 na sat po kiši u 'zvijeri' od 727 konja

"Smooth is slow, slow is fast". Govorila nam je preko radio veze instruktorica za vrijeme utrke BMW M5-tica na BMW M Racetrack eventu na Red Bull Ringu u Spilbergu u Austriji, kultnoj stazi za Formulu 1 gdje će se za tri tjedna održati Velika nagrada Austrije, osma postaja kalendara Formule 1 u 2026.

Ekskluzivni BMW M Racestrack

RTL je dobio poziv da sudjeluje u ekskluzivnom BMW M Racetrack eventu, a urednici su predložili potpisniku ovih redaka da ode na event i sudjeluje u svim taskovima koji su bili zadani na eventu. Inače, BMW M Racetrack event trajao je dva dana ovog tjedna, utorak i srijedu. Prvi dan je bio uvod, laganini, uglavnom upoznavanje s BMW industrijom kao takvom i Red Bull Ringom, ali donio je prva uzbuđenja u obliku pokaznih drift vježbi i pokazivanje brzine stručnjaka za volanom BMW-a s Red Bullovim logom na Red Bull Ringu.

Foto: Privartna arhiva

Tada smo osjetili kakva je sila kad blizu tebe prođe automobil s 200 na sat. Naime, kad su demonstratori svojim BMW vozilima jurili stazom iznad 200 na sat, pokušali smo snimiti trenutak blizu automobila. Smješteni na jednom zidiću koji dijeli pit lane i startnu ravninu, gurnuli smo ruku s mobitelom kroz ogradu.

Kad je BMW s više od 200 kilometara na sat proletio tridesetak centimetara od naše ruke u kojoj je bio mobitel, umalo su vjetar, sila, nalet, sve u jednom, odnijeli mobitel iz ruku. Tada sam prvi put osjetio što znači kad automobil preleti s više od 200 kilometara na sat...

Drugi dan je, pak, donio ono pravo. Sudjelovanje u zadacima po modelima. U M3 smo vozili drift, u M4 i M5 utrku, a u SUV-u X7 smo sudjelovali u Off Roadu iskustvu, gdje smo testirali Hill Descent Control (HDC).

Hill Descent Control (HDC) je sustav koji vozaču olakšava sigurno spuštanje niz strme nizbrdice održavajući konstantnu, nisku brzinu kretanja vozila. Pritom koristi ABS i sustav kontrole proklizavanja kako bi automatski regulirao kočenje, pa vozač ne mora sam pritiskati kočnicu. Na taj način vozilo zadržava stabilnost i prianjanje, sprječava se blokiranje kotača te proklizavanje, a vozač se može usredotočiti isključivo na upravljanje. Fora totalna...

Inače, za vrijeme drugog dana eventa, kad su se vozile utrke, bilo je tmurno i kišovito, temperatura je bila ispod 20 stupnjeva, a iznad nas su preletali Grippeni austrijske vojske. U neposrednoj blizini Red Bull Ringa nalazi se, naime, zrakoplovna baza austrijske vojske, pa se vojni avioni u preletu mogu vidjeti iznad Red Bull Ringa.

Zrak je oštar i ispunjen mirisom vlažne zemlje i ozona. Stojimo u srcu Štajerske, okruženi zelenim brežuljcima koji se gube u sivoj, kišnoj izmaglici. Pomalo nas podsjeća na ona Milka sela iz reklame. Dobro, brda nisu toliko velika, ali i brežuljci pružaju predivnu sliku, pejsaž, baš prizor za kojekakvu razglednicu ili sliku za zid...

Ispred nas se prostire moderna gladijatorska arena, mjesto gdje se stvaraju i uništavaju legende. Gledam i ne vjerujem.

Je li moguće da se nalazim na Red Bull Ringu, stazi koja je urezana u povijest automobilizma, od svojih divljih dana kao Österreichring do današnjeg, kirurški preciznog poprišta Formule 1 gdje se lome koplja i odlučuju prvaci.

Kao što smo naveli već u uvodu, za samo tri tjedna ovdje će najbrži vozači svijeta voditi bitku za Veliku nagradu Austrije. No, danas staza pripada nama. Na dvodnevnom događaju "BMW M Racetrack", dobili smo priliku ne samo voziti, već i pokušati ukrotiti neke od najmoćnijih automobila koje je bavarska tvornica ikada stvorila.

Vrhunac iskustva? Sjediti za upravljačem novog BMW-a M5, hibridne zvijeri od 727 konjskih snaga i projuriti niz glavni pravac dok kiša nemilosrdno zasipa vjetrobransko staklo, a tebe znoj i adrenalin. Ovo nije samo vožnja, ovo je dijalog sa strojem na jednom od najsvetijih mjesta motorsporta. Neka druga filozofija.

Dvodnevno uranjanje u svijet M divizije

Atmosfera na Red Bull Ringu od prvog je trenutka bila nabijena adrenalinom. Zvukovi motora odjekuje dolinom, miješajući se s prigušenim žamorom uzbuđenih sudionika i preciznim uputama instruktora. BMW M Racetrack nije samo prilika za vožnju skupih automobila. To je pomno orkestrirano iskustvo dizajnirano da svakom sudioniku, bez obzira na prethodno iskustvo, približi samu esenciju onoga što slovo "M" predstavlja.

Ovdje se ne radi o pukom razmetanju snagom, već o razumijevanju tehnologije koja tu snagu čini upotrebljivom, sigurnom i, iznad svega, nevjerojatno zabavnom. Drugi dan započeo je zadatkom koji kod mnogih izaziva strahopoštovanje: Drift Challenge. Na posebno pripremljenom, skliskom poligonu, cilj je bio naučiti kontrolirati automobil u stanju preupravljanja, odnosno osjetiti u naučiti kako se kontrolira nekontrolirano.

Foto: Privartna arhiva

Zahvaljujući M xDrive pogonu i Aktivnom M diferencijalu, moderni M automobili omogućuju vozaču da precizno bira koliko snage želi na stražnjim kotačima. U 2WD načinu rada, automobil postaje čista, nepatvorena zvijer sa stražnjim pogonom. Pod budnim okom instruktora, početna nesigurnost i nekontrolirane piruete polako su se pretvarale u elegantne, kontrolirane zamahe stražnjim krajem.

Osjećaj kada uhvatite savršeni kut i balansirate automobil na papučici gasa, dok oblaci dima gutaju stražnje gume, stvara ovisnost. Nakon drifta, uslijedio je potpuni kontrast. Off-road avantura s BMW X modelima pokazala je drugu stranu M filozofije, onu koja spaja performanse s robusnošću i svestranošću, dokazujući da uzbuđenje ne mora biti ograničeno samo na asfalt.

Legenda zvana Red Bull Ring

Da biste u potpunosti cijenili vožnju na ovoj stazi, morate poznavati njezinu dušu, njezinu povijest. Rođena 1969. godine kao Österreichring, bila je to jedna od najbržih i najopasnijih staza na svijetu. Njezini dugi, brzi zavoji bez zona izlijetanja, poput zloglasnog Bosch Kurve, zahtijevali su nadljudsku hrabrost. Bila je to era kada su vozači poput Nikija Laude i Jochena Rindta bili nacionalni heroji, a staza je bila poprište nevjerojatnih pobjeda i tragičnih nesreća, poput one Marka Donohuea 1975. godine.

Čak i nakon što je prezasićenost turbopunjačima u osamdesetima dovela do prosječnih brzina od preko 255 km/h, staza je ostala opasna. Incident iz 1987. godine, kada je Stefan Johansson pri punoj brzini udario u jelena koji je zalutao na stazu, bio je jedan od posljednjih čavala u lijes stare konfiguracije.

Nakon godina pauze, staza je preuređena pod palicom Hermanna Tilkea i preimenovana u A1-Ring, a kasnije, nakon Red Bullovog preuzimanja, dobila je današnje ime. Današnji Red Bull Ring je kraći, sigurniji, ali je zadržao ključni element originala.

Dramatičnu promjenu nadmorske visine. Prvi dio kruga je strmi uspon s dva oštra desna zavoja, uključujući prvi zavoj koji od 2019. nosi ime "Niki Lauda" kojeg sam kasnije u šali preimenovao u zavoj Silvija Maksana (više o tome kasnije), dok je drugi dio brzi spust kroz seriju tečnih zavoja prema ciljnoj ravnini. To je staza koja nagrađuje snagu motora na usponu i tehničku preciznost na spustu, stvarajući jedinstveni ritam i izazov.

Okršaj na svetom asfaltu

Drugi dan bio je rezerviran za ono po što smo svi došli. Vožnju po samoj Grand Prix stazi. Započeli smo u BMW-u M4, sjajnom automobilu koji se osjeća kao produžetak vozačevih misli i nudi ono što ste dotad samo vidjeli na TV-u i sanjali.

U formatu vožnje "vodi i slijedi", prateći profesionalnog instruktora, učili smo idealnu putanju, točke kočenja i kako iskoristiti svaki centimetar asfalta. M4 je bio agilan, precizan i glasan, savršen alat za učenje zamršenosti ove staze. Brzina u njemu te zalijepi za sjedalo. Do stotke mu treba, prema našoj procjeni, nekih tri i pol sekunde.

No, sve je to bila samo predigra za finale. Moj suvozač i "partner u zločinu" bio je djelatnik BMW Tomić, koji iza sebe ima odrađenih 80 ovakvih evenata.

Foto: Privartna arhiva

Tada mi je moj iskusni suvozač rekao:

"Utrke u Formuli 1 ne dobivaju se na ravnim dijelovima gdje se vozi najbrže, nego na zavojima i na kočenjima u zavojima. Traži idealnu putanju. Gledaj auto ispred sebe, uočavaj veći broj kočionih tragova u zavoju, gađaj apex i ne koči prerano, ali niti prekasno", govorio suvozač i dodaje:

'Gađaj apex, traži idealnu putanju'

"Svaki put gađajte apex i gledajte ispred sebe, gdje želite ići, ali idealnom putanjom. Ne smiješ gubiti momentum, moraš gađati i šikanu uz stazu. Kočenje prije zavoja, ulazak u zavoj u idealnoj putanji, gađanje apexa. I obavezno držati volan s dvije ruke, s palcem ne na volanu, nego prema naprijed. To je obavezno. Kad nekog vidim da ne drži volan s dvije ruke nego frajerski s jednom, digne mi se kosa na glavi i odmah znam da ne zna voziti. Radilo se o utrci na BMW M Racetrack eventu ili o običnoj vožnji po gradu. Bez obzira koji automobil vozio, volan se uvijek i zauvijek držži s dvije ruke. Radi bolje kontrole i reakcije", naglašava nam suvozač.

Tada je došao red i na posebnu vrstu zvijeri i potpuno opuštanje. Novi BMW M5, parkiran na velikom parkingu Red Bull Ringa ispod glavne zgrade u kojoj se nalaze muzej i Hodnik šampiona, kroz koji hodaju vozači Formule 1 na putu do svog boxa i staze.

Kišne kapi slijevale su se niz njegovu karoseriju, izgledao je prijeteće, predivno, kao da ti namiguje i smije ti se onako zločesto, a šarmantno. Ulazak u kabinu otkriva svijet luksuza i tehnologije, ali svaki detalj, od M sportskih sjedala do crvenih tipki na upravljaču, vrišti "performanse".

Ispod poklopca motora krije se čudo moderne tehnike. M Hybrid pogonski sklop koji spaja 4,4-litreni TwinPower Turbo V8 s elektromotorom, isporučujući kombiniranu snagu od nevjerojatnih 717 konjskih snaga, odnosno 727 prema specifikacijama modela koji smo vozili.

Pritiskom na startnu tipku, V8 se budi s dubokom grmljavinom. Izlazimo na stazu iz pit lanea. Kiša se pojačava, stvarajući vodeni zid ispred nas. U prvom krugu, osjećaj je nadrealan. Snaga je tolika da se čini apsurdnom za ove uvjete. No, M xDrive sustav radi čuda. Automobil je nevjerojatno stabilan, ulijeva povjerenje tamo gdje bi ga trebalo biti najmanje.

Puni gas

Na glavnom pravcu, instruktor preko radija daje znak: "Puni gas sada!"

Bez oklijevanja, papučicu gasa pristišće sve više i više. Grabimo krug za krugom, "jedemo" zavoj za zavojem.

M5 katapultira naprijed uz zaglušujuću riku poput zvijeri, a hibridni sustav isporučuje trenutačni okretni moment. Brzinomjer se penje suludom brzinom. 150, 170, 190... Na 190 kilometra na sat, dok brisači rade sumanuto, a akvaplaning postaje vrlo realna prijetnja, na trenutak shvaćate ludilo i genijalnost svega.

Nalazite se na istom komadu asfalta gdje će za tri tjedna Max Verstappen, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli i ostatak F1 elite juriti preko 300 km/h, boreći se za pobjedu. Možda zvuči ludo i možda ćete se smijati, ali u trenutku kad smo vozili M4 i M5, osjećao sam se u jednom trenutku baš kao Max Verstappen, baš kao vozač Formule 1. Nedodirljivo, brzo, slobodno, kao da me nema nitko...

Foto: Privartna arhiva

"Evo nas na 190 kilometara sa sat. Vaš sportski novinar položio je test s najvišim odlikovanjima u mokrim uvjetima, na Red Bull Ringu u Austriji. Tri tjedna prije F1 utrke zagrijavamo asfalt za svjetske prvake", ushićeno govori dok snima naš timski kolega, koji je za vrijeme svoje vožnje u M5 BMW-u dva puta vozio 213 i jednom 220 kilometara na sat.

Vratimo se sad na zavoj Niki Laude. Naime, nakon tog zavoja sam postigao brzinu od 190 kilometara na sat, pa sljedeći put kad sam ušao opet u zavoj, u sljedećem krugu, u šali sam rekao kako je ovo sad zavoj Silvija Maksana. Nemojte mi zamjeriti, malo me uzelo. Malo više...

Duboki zaron u neki drugi svijet

Kad je i posljednja utrka završila, izašao sam iz automobila sav znojan. Izgubio sam sigurno kilu. Bilo je teško i zahtjevno, ali i zabavno. Svaki zavoj je fokus za sebe, svaki zavoj te umara sve više i više, ali adrenalin te drži budnim. Ako je tako nama, kako li je tek vozačima Formule 1 koji voze puno većim brzinama. Vozači po utrci znaju izgubiti i do 3 kilograma.

Napuštajući Spielberg, dok se svjetla staze gube u retrovizoru službenog automobila, pazeći da ne fulam neki izlaz prema Grazu, osjećaj je jasan. Dva dana s BMW M divizijom na Red Bull Ringu nisu samo vozačko iskustvo. To je duboki zaron u svijet gdje se inženjerska strast susreće s poviješću i sirovim emocijamam gdje se sudara inteligencija, karakter, sportski osjećaj i ljepota dizajna.

To je prilika da se na trenutak osjećate kao dio nečeg većeg, da dodirnete asfalt po kojem hodaju legende i da shvatite što je potrebno da bi se stvorio automobil koji može istovremeno biti luksuzna limuzina i oružje za stazu. A kada sljedeći put budemo gledali Veliku nagradu Austrije, znat ćemo točno kakav je osjećaj juriti kroz te zavoje, čak i ako je to bilo po kiši i s nešto manje brzine. To je sjećanje koje ostaje urezano dublje od tragova guma na asfaltu. BMW M Racetrack event na Red Bull Ringu nikad nećemo zaboraviti.