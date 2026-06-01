Adrenalin, euforija i neprospavana noć pobjednika FNC-a, a onda povratak u surovu stvarnost na granici

Beogradska arena utihnula je nakon spektakla FNC 31. Dok su pobjednici Đani Barbir i Darko Stošić još sabirali dojmove pod naletom adrenalina, za tisuće navijača iz Hrvatske započeo je drugi, manje glamurozan dio vikenda - povratak kući.

Pobjednici pod svjetlima reflektora

Na konferenciji za medije nakon iscrpljujućih borbi, glavni akteri podijelili su svoje osjećaje. Đani Barbir, pobjednik glavne borbe večeri, ostao je hladne glave. "Mogao sam očekivati svu tu buku, sav taj 'hype' se našao odjednom na jednom mjestu, ali imao sam tri mjeseca da se spremim. Rekao sam da to neće utjecati na mene", izjavio je Barbir, potvrdivši mentalnu snagu. Njegov kolega, teškaš Darko Stošić, proživljavao je potpuno drugačije emocije. "Fantastično se osjećam i ne mogu vjerovati da ne spavam jer sam obično u 10 prilično 'mrtav' i spavam", opisao je euforiju koja ga je držala budnim.

"Forgy je tu, sjest ćemo i vidjeti koji su planovi. Meni je plan bio da odradim tri meča ove godine i, evo, uspio sam završiti ovaj drugi s pobjedom. Apsolutno je moguć treći meč, eventualno u Areni Zagreb. Vidjet ćemo vraća li se Mirko Filipović, hoće li raditi meč s Hatefom... Vidjet ćemo može li se raditi s Hatefom,revanš s Vitasovićem... Za mene nema laganih mečeva, svatko je došao da pobijedi, svatko je motiviran. Ovo je velika organizacija i nitko ne želi doći ovdje da se blamira, da pada. Sve su opcije otvorene."

Iz Arene u kolonu na Bajakovu

Dok su borci slavili, navijači su se suočili s izazovom graničnog prijelaza Bajakovo. Već pri dolasku u Beograd putnici iz Zagreba bilježili su gotovo dvosatna čekanja, a pri povratku u nedjelju situacija je bila još složenija. Društvenim mrežama širile su se informacije o višesatnim zastojima, a neki su spominjali i do tri sata čekanja. Iako bez službene potvrde, postalo je jasno da je masovni odlazak publike, u kombinaciji s vikend prometom, pretvorio Bajakovo u usko grlo i test strpljenja. Kao glavna veza Srbije i Hrvatske, prijelaz je redovito pod pritiskom, što veliki događaji samo pojačavaju.

Schengenska granica koja to ponekad nije

Unatoč tome što je Hrvatska već treću godinu članica Schengenskog prostora, gužve na vanjskim granicama EU ostaju predvidljiva vikend-stvarnost. Sustavne kontrole zamijenjene su nasumičnim provjerama, no kad se tisuće vozila sliju na jedan prijelaz u kratkom roku, ni najbolja infrastruktura ne sprječava kolone. Hrvatski autoklub redovito upozorava na opterećenost pravaca, a situacija na Bajakovu podsjetnik je da Schengen olakšava kretanje unutar Unije, ali ne eliminira kontrole na vanjskim granicama. Vozačima stoga ostaje detaljno planiranje i strpljenje.

Tako je vikend vrhunskog MMA sporta zaokružen iskustvom koje je mnogima poznato: adrenalinom u dvorani i testom živaca na asfaltu. FNC 31 ostat će zapamćen po sjajnim borbama, nikad boljim pregledima na platformi Voyo i na društvenim mrežama, a i sam organizator se pohvalio s FNC 31 kao eventom koji je donio do sada najveće prihode od prodanih ulaznica.