Stručnjak otkriva: 'Monako će ove godine biti strašno zanimljiv za ispratiti'

Velika nagrada Monaka dragulj je u kruni Formule 1. Ove sezone dolazi kao šesta utrka u kalendaru. Ta utrka obično je više od utrke zbog svoga glamura, atraktivnosti i svega što ide uz to.

Kako bismo najavili utrku u Monaku, pomogao nam je Ante Vetma čiji glas slušate svakog vikenda na RTL-u. Prva stavka je sama staza, a mnogi stručnjaci pišu i govore kako bi ona mogla ići na ruku Ferrarija.

"Monako bi svakako trebao biti staza koja odgovara Ferrariju", počinje Ante pa objašnjava: "Jednostavnim analizama prethodnih utrka može se vidjeti da je njihov deficit uglavnom dolazio iz brzih zavoja i s pravaca. Monako je staza koja je po tom pitanju unikatna i Ferrari se s pravom može nadati boljem rezultatu. Dobro će im doći i jedan standardni format vikenda da tijekom tri slobodna treninga pokušaju pronaći onaj "sweetspot" kojeg nisu uspjeli pronaći tijekom zadnja dva vikenda, odnosno, otkad su donijeli nadogradnje za bolid. Treba spomenuti i činjenicu da je Ferrari jedina ekipa koja je ove sezone završila svaki krug svake utrke, tako da im i faktor pouzdanosti ide na ruku. Probleme su dosad učestalo imali i Mercedesi i McLareni i Red Bullovi", rekao nam je Ante Vetma.

Kako će McLaren vidjeti svoje šanse?

"McLareni će u Monaku imati svoj jubilarni tisućiti GP vikend. Strateški fijasko iz Kanade pomalo ih je bacio u drugi plan, ali ne treba zaboraviti da je Lando Norris prošle godine osvojio pole position, napravio najbrži krug i pobijedio u utrci. Ove godine zasad jako osciliraju u formi, ali ih možemo očekivati u borbi za sam vrh, možda i ispred favoriziranog Ferrarija", rekao je Ante.

Bolidi su fizički manji nego prošlih godina, hoće li to učiniti Monte Carlo atraktivnijim?

"Kraći je međuosovinski razmak, a bolidi su lakši i imaju vidno manje gripa i downforcea. Sve to će jako odgovarati karakteristikama staze u Monaku, puno više nego prošlih godina. Osim toga, vozači su nam od početka ove sezone pokazali da su puno skloniji greškama nego ranije, te da je bolide puno teže kontrolirati. No, ako su na drugim stazama pomagale široke izletne zone, u Monaku ih nema previše i svaka takva pogreška mogla bi biti jako skupa. Iznimke nisu bili ni vozači s vrha poretka koji su skoro svi griješili i više puta u pojedinim utrkama. To će sigurno biti faktor ovog vikend", dodatno nas je nabrijao na utrku Ante.

'Usudim se reći da to ove godine neće biti slučaj'

Kao i svake godine, ključ uspjeha u Monaku gotovo sigurno će biti kvalifikacije. Pretjecanja su na ovoj stazi iznimno rijetka, pa se borba za najbolju startnu poziciju često pokaže presudnom u utrci za pobjedu. Ante ima drugačije mišljenje.

"Monako je jedna utrka u godini gdje je subota tradicionalno ključni dan. Međutim, usudim se reći da to ove godine neće biti slučaj. Naravno, kvalifikacije i startne pozicije i dalje su važnije nego na bilo kojoj drugoj stazi, ali dva su dodatna faktora koja treba uzeti u obzir. Najprije, vozači i bolidi su skloniji greškama i tehničkih problemima. Jedan sigurnosni automobil u nedjelju može cijelu utrku okrenuti naglavačke. I druga stvar - ove godine imamo vrlo šarolike startove. Neke ekipe se muče pokrenuti sa startne linije, dok se neki drugi lansiraju i u pravilu zaobiđu par bolida ispred sebe. To će u Monaku ove godine biti strašno zanimljivo za ispratiti", kazao je Vetma.

Staje li ovdje Antonellijev niz?

"Antonelli je na najboljem putu da otkrije sav svoj talent kad je u pitanju čista brzina. Sumnje koje nam je ostavio nakon debitantske sezone lagano postaju sve tanje, a u Kanadi je na Russellovom teritoriju pokazao da se itekako može utrkivati s njim. Međutim, pokazao je i da je sklon pogreškama. Antonelli je i dalje mlad dečko, koliko god brz, ali vruće glave. Greške koje su se praštale u Kanadi neće se opraštati u Monaku. Tu će morati pokazati i dozu mudrosti jer ogromna bodovna prednost koju ima sad na njega stavlja pritisak i postavlja ga u ulogu favorita", zaključio je Ante Vetma.