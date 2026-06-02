Pogledajte tko je odmah pozdravio Modrića na Rujevici: 'On želi biti kao Luka'

Hrvatska u utorak na Rujevici igra prvu od dvije prijateljske utakmice uoči puta u Sjedinjene Američke Države, gdje će igrati protiv Engleske, Gane i Paname u skupini L Svjetskog prvenstva.

Protivnik je moćna Belgija, stari znanac kojeg je Hrvatska izbacila u skupini prošlog Svjetskog prvenstva. Bila je to osveta za 2013. kada je Belgija završila ispred Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014.

Uoči početka utakmice, igrači obje reprezentacije izašle su na pregled terena, a Kevinu de Bruyneu odmah je prišao Luki Modriću, srdačno ga pozdravio, a 10-ak minuta su razgovarali na centru rujevičkog terena. "Kevin de Bruyne želi biti u belgijskoj reprezentaciji ono što je Modrić u Hrvatskoj", rekao nam je belgijski kolega s Het Laatste Nieuws. "Evo, baš mu prilazi dok o njima razgovaramo".

Belgijski kolega kazao nam je da se belgijski senatori ugledaju na hrvatske. De Bruyne, Courtois i Lukaku nisu prihvatili ideje prošlog izbornika Domenica Tedesca, a sada je tu nešto iskusniji i pragmatičniji Rudi Garcia. On je senatorima dopustio više slobode u igri, nešto kao Dalić Modriću i ekipi.

Također, Mario Pašalić dugo je razgovarao sa svojim suigračima iz Atalante, jednim bivšim i jednim trenutnim, Timothyjem Castagneom i Charlesom de Ketelaereom.

