FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKO POŠTOVANJE /

Pogledajte tko je odmah pozdravio Modrića na Rujevici: 'On želi biti kao Luka'

Pogledajte tko je odmah pozdravio Modrića na Rujevici: 'On želi biti kao Luka'
×
Foto: Net.hr

Belgijski kolega kazao nam je da se belgijski senatori ugledaju na hrvatske

2.6.2026.
17:03
Dominik Franculić
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska u utorak na Rujevici igra prvu od dvije prijateljske utakmice uoči puta u Sjedinjene Američke Države, gdje će igrati protiv Engleske, Gane i Paname u skupini L Svjetskog prvenstva.

Protivnik je moćna Belgija, stari znanac kojeg je Hrvatska izbacila u skupini prošlog Svjetskog prvenstva. Bila je to osveta za 2013. kada je Belgija završila ispred Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. 

Uoči početka utakmice, igrači obje reprezentacije izašle su na pregled terena, a Kevinu de Bruyneu odmah je prišao Luki Modriću, srdačno ga pozdravio, a 10-ak minuta su razgovarali na centru rujevičkog terena. "Kevin de Bruyne želi biti u belgijskoj reprezentaciji ono što je Modrić u Hrvatskoj", rekao nam je belgijski kolega s Het Laatste Nieuws. "Evo, baš mu prilazi dok o njima razgovaramo".

Pogledajte tko je odmah pozdravio Modrića na Rujevici: 'On želi biti kao Luka'
Foto: Net.hr

Belgijski kolega kazao nam je da se belgijski senatori ugledaju na hrvatske. De Bruyne, Courtois i Lukaku nisu prihvatili ideje prošlog izbornika Domenica Tedesca, a sada je tu nešto iskusniji i pragmatičniji Rudi Garcia. On je senatorima dopustio više slobode u igri, nešto kao Dalić Modriću i ekipi.

Također, Mario Pašalić dugo je razgovarao sa svojim suigračima iz Atalante, jednim bivšim i jednim trenutnim, Timothyjem Castagneom i Charlesom de Ketelaereom.

Pogledajte tko je odmah pozdravio Modrića na Rujevici: 'On želi biti kao Luka'
Foto: Net.hr

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Belgijska Nogometna ReprezentacijaLuka ModrićKevin De Bruyne
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike