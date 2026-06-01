Luka Modrić iznenadio sve na treningu jednim detaljem, a evo zašto naši treniraju po vrućini

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je i posljednji trening uoči prve pripremne utakmice protiv reprezentacije Belgije koja ih sutra čeka na Rujevici.

Pripreme za Svjetsko prvenstvo sve se više zahuktavaju. Pred izabranicima Zlatka Dalića prvi je pravi ispit - na Rujevicu stiže deveta reprezentacija svijeta.

Bit će to susret starih znanaca. Svi još dobro pamte dvoboj iz Katra - posljednji u skupini, u kojem je Belgiji za prolaz trebala pobjeda protiv Hrvatske. Završilo je 0-0, Belgija je otišla kući, a Hrvatska, dobro znamo - sve do bronce. Najveći tragičar tog susreta bio je Romelu Lukaku čiji udarci nisu našli put do gola.

Fotografije s rujevičkog treninga otkrile su zanimljivu činjenicu o Luki Modriću. Zanimljivo je vidjeti i da naši reprezentativci već danima treniraju po jakome suncu