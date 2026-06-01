FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI POČETAK /

Ancelotti preuzeo klub koji je Dinamu nanio težak poraz

Ancelotti preuzeo klub koji je Dinamu nanio težak poraz
×
Foto: Maddie Meyer/Getty images/Profimedia

Jedini samostalni angažman prije Lillea imao je u Botafogu, gdje je u 33 utakmice ostvario učinak od 15 pobjeda, 10 remija i 8 poraza.

1.6.2026.
13:07
Sportski.net
Maddie Meyer/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Francuski prvoligaš LOSC Lille, protiv kojeg je Dinamo ove sezone igrao u grupnoj fazi Europske lige i izgubio 4:0, objavio je da je njihov novi trener Davide Ancelotti, sin legendarnog “Don Carla”.

Tridesetšestogodišnji Talijan u trenerskim je vodama od 2012. godine, kada je započeo rad u stožeru svog oca Carla Ancelottija. Radio je u PSG-u, Bayernu, Real Madridu i drugim velikim klubovima, a jedini samostalni posao do sada imao je u brazilskom Botafogu.

Ondje se nije posebno istaknuo te je u 33 utakmice ostvario učinak od 15 pobjeda, 10 remija i osam poraza. Nakon odlaska iz Botafoga vratio se u stožer svog oca te je bio pomoćni trener brazilske reprezentacije.

“Iznimno sam ponosan i sretan te zahvaljujem predsjedniku Olivieru Létangu na povjerenju i ovoj prilici. Imali smo mnogo razgovora i osjetio sam ljudsku povezanost, usklađene ideje i vrijednosti. Projekt LOSC-a mi odgovara, s jasnim identitetom, zahtjevima i teškim radom. To je ozbiljan, ambiciozan i natjecateljski klub koji redovito nastupa na europskoj sceni. Čast mi je danas predstavljati LOSC”, rekao je Davide Ancelotti prilikom potpisivanja ugovora.

Davide AncelottiLille
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike