Ancelotti preuzeo klub koji je Dinamu nanio težak poraz
Francuski prvoligaš LOSC Lille, protiv kojeg je Dinamo ove sezone igrao u grupnoj fazi Europske lige i izgubio 4:0, objavio je da je njihov novi trener Davide Ancelotti, sin legendarnog “Don Carla”.
Tridesetšestogodišnji Talijan u trenerskim je vodama od 2012. godine, kada je započeo rad u stožeru svog oca Carla Ancelottija. Radio je u PSG-u, Bayernu, Real Madridu i drugim velikim klubovima, a jedini samostalni posao do sada imao je u brazilskom Botafogu.
Ondje se nije posebno istaknuo te je u 33 utakmice ostvario učinak od 15 pobjeda, 10 remija i osam poraza. Nakon odlaska iz Botafoga vratio se u stožer svog oca te je bio pomoćni trener brazilske reprezentacije.
“Iznimno sam ponosan i sretan te zahvaljujem predsjedniku Olivieru Létangu na povjerenju i ovoj prilici. Imali smo mnogo razgovora i osjetio sam ljudsku povezanost, usklađene ideje i vrijednosti. Projekt LOSC-a mi odgovara, s jasnim identitetom, zahtjevima i teškim radom. To je ozbiljan, ambiciozan i natjecateljski klub koji redovito nastupa na europskoj sceni. Čast mi je danas predstavljati LOSC”, rekao je Davide Ancelotti prilikom potpisivanja ugovora.
𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🇮🇹— LOSC (@losclive) June 1, 2026
