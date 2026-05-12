Sin legendarnog trenera otkrio anegdotu o Modriću: 'Nastao je potpuni kaos, Luka je bio bijesan!'

Davide Ancelotti, sin legendarnog talijanskog trenera Carla Ancelottija, trenutno boravi u Brazilu gdje zajedno sa stručnim stožerom sudjeluje u pripremama reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. Brazil želi ponovno osvojiti naslov svjetskog prvaka, koji čeka još od 2002. godine, a Carlo Ancelotti već sastavlja preliminarni popis igrača za nadolazeći turnir.

U razgovoru za Gazzettu dello Sport, Davide Ancelotti prisjetio se brojnih detalja iz razdoblja provedenog u Real Madridu, a posebno je izdvojio zanimljivu anegdotu vezanu uz Luku Modrića.

Na pitanje tko je bio najjači vezni igrač kojeg je trenirao, Davide je odgovorio:

“Kroos, ali i Modrić, za kojeg me veže odlična anegdota. Uvijek je nosio posebne čarape ispod službenih Realovih čarapa. Jednom prilikom, na gostovanju kod Raya Vallecana, oružar koji mu je bio gotovo kao brat zaboravio ih je ponijeti. Nastao je potpuni kaos, Luka je bio bijesan. To dovoljno govori o njegovom perfekcionizmu.”

Govoreći o profesionalnim odnosima među trenerima, Davide je istaknuo kako su razgovori i kontakti prije velikih odluka sasvim uobičajeni u nogometnom svijetu.

“To je normalno u nogometu. Kao što je i Xabi Alonso razgovarao prije nego što je preuzeo Ancelottijevu ostavštinu u Real Madridu.”

Davide Ancelotti (36) posljednjih je 14 godina bio dio stručnih stožera svog oca, najprije kao član tima, a potom i kao prvi pomoćni trener.

POGLEDAJTE VIDEO: Njemački supermaratonac pretrčao 600 kilometara u samo pet dana