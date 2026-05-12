Jakirović je hit u Engleskoj: Nakon pobjede sve nasmijao izjavom o svojem napadaču

Bivši trener Dinama Sergej Jakirović izveo je pravo malo čudo. Iako je prije početka sezone bio jedan od favorita za ispadanje, Jakirović je s Hull Cityjem stigao do finala playoffa za ulazak u Premier ligu pobijedivši Millwall u polufinalu.

Nakon što je prvi susret na MKM stadionu završio bez golova, Hull City je na gostovanju u Londonu slavio s 2-0 stigavši na korak do plasmana u elitni razred engleskog nogometa. Jakirović je s ovim uspjehom postao hit u Engleskoj, a dojmljiv je i njegov nastup na pres konferencijama i pred kamerama.

Nakon pobjede na The Denu, studio Sky Sportsa kazao je Jakiroviću kako je njegov napadač Oli McBurnie nakon utakmice rekao kako se nada da će mu biti dozvoljeno pivo nakon pobjede. "On je navikao na pivo nakon utakmice bila pobjeda ili poraz", nasmijao je sve bosanskohercegovački stručnjak pa ozbiljno nastavio. "Naravno da ću im dozvoliti pivo i neka proslave. Imamo dovoljno vremena za Wembley", kazao je Sergej.

"Imao sam uspjeha kao trener, ali ovo bi mogao biti broj jedan za mene, s obzirom na puno ozljeda, ovo je najbolja stvar koja mi se dogodila u nogometu u životu," poručio je.

