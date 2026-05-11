Sergej Jakirović izborio 'utakmicu za 100 milijuna funti'
Bivši trener Dinama Sergej Jakirović izveo je pravo malo čudo. Iako je prije početka sezone bio jedan od favorita za ispadanje, Jakirović je s Hull Cityjem stigao do finala playoffa za ulazak u Premier ligu.
Nakon što je prvi susret na MKM stadionu završio bez golova, Hull City je na gostovanju u u Londonu slavio sa 2-0 stigavši na korak do plasmana u elitni razred engleskog nogometa.
Junak utakmice bio je alžirski napadač Mohamed Belloumi koji je u 64. minuti postigao pogodak, a u 79. minuti asistirao Joeu Gelhardtu koji je ušao u igru samo minutu ranije.
Kod prvog gola, Matt Crooks je uposlio alžirskog napadača na desnoj strani, a ovaj sjajnim udarcem u suprotni kut pogodio za vodstvo gostiju. U 79. minuti gosti su povukli kontru, Belloumi je projurio po desnoj strani ubacivši do Gelhardta koji je pucao, a lopta se nekako provukla ispod ruku Anthonyja Pattersona.
Odličan je bio i hrvatski vratar Ivor Pandur koji je zaustavio nekoliko opasnih udaraca domaćina pomogavši gostima na putu do velikog uspjeha.
Bila je to njihova četvrta međusobna utakmica ove sezone, a zanimljivo domaćini niti jednom nisu slavili. Hull City je na Denu pobijedio 3-1 i večeras 2-0, dok je Millwall pobijedio 3-1 i odigrao 0-0.
Jakirovićevi odabranici će u finalu 23. svibnja na Wembleyju, igrati protiv pobjednika sutrašnjeg susreta između Southamptona i Middlesbrougha koji su u prvom srazu odigrali bez golova.
Dodajmo kako su izravan plasman u Premier ligu izborili Coventry City i Ipswich Town, kao i to da je Hull posljednji put u Premier ligi bio u sezoni 2016./17., dok je prije samo pet godina igrao League One, odnosno treću ligu.
