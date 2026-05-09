Hull remizirao u prvoj utakmici, Jakirović poručio: 'Bio je to jasan prekršaj'
Foto: Matt Wilkinson/Focus Images Ltd/Shutterstock Editorial/Profimedia

9.5.2026.
10:45
Hina
Trener Hull Cityja, Sergej Jakirović pohvalio je navijače "Tigrova" nakon prvog susreta polufinala doigravanja za ulazak u englesku Premier ligu protiv Millwalla koji je završio bez golova.

U prvoj polufinalnoj utakmici Hull City i Millwall su pred 24.623 gledatelja na stadionu MKM odigrali opreznih 0-0. Uzvrat je u Londonu 11. svibnja, a pobjednik će igrati u finalu na Wembleyju protiv boljeg iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.

"Bila je to očekivana utakmica, vrlo teška, borba za svaku loptu, svaki dvoboj na tlu, u zraku," rekao je Jakirović za Hull Live.

"U drugom poluvremenu smo krenuli jako dobro, pritiskali smo ih, ali nažalost, nismo zabili. Na kraju, to je pošten rezultat, kao što sam rekao u četvrtak, ništa se neće odlučiti u prvoj utakmici," kazao je zahvalivši se naviačima.

"Bilo je jako bučno i jako posebno. Vrlo posebno, ove posljednje dvije utakmice su bile nevjerojatne. Hvala navijačima."

Šef "Tigrova" je također objasnio svoju odluku o sastavu.

"Razmišljao sam da ćemo imati više igrača na krilima. Više izolacije jedan na jedan, ali posebno u prvom poluvremenu smo bez ikakvog razloga udarali loptu okolo, tako da moramo biti bolji s loptom, bolji u posjedu, više riskirati da bismo bili zadovoljni loptom. To je nešto što moramo poboljšati za uzvratnu utakmicu," poručio je.

Jakirović se osvrnuo i na poništeni gol Millwalla u završnici susreta.

"Bio je to jasan prekršaj. To sam odmah vidio. Ako uzmete igrača s dvije ruke i zavrtite ga oko sebe, to je prekršaj," kazao je.

