Jakirović i Pandur u žestokoj borbi protiv Millwalla za ulazak u Premier ligu odigrali 'nulu'

Hull City i Millwall odigrali su 'nulu' u prvoj utakmici polufinala doigravanja za ulazak u Premier ligu.

Momčad koju vodi nekadašnji trener Dinama, Sergej Jakirović imala je u prvoj utakmici prednost domaćeg terena, ali nije uspjela steći nikakvu zalihu pred uzvrat na terenu Millwalla.

Popularni Tigrovi, koji su ligaški dio sezone završili na šestom mjestu i tako uhvatili posljednji vlak za doigravanje, ugostili su trećeplasirane Lavove, koji sanjaju povratak u elitni razred engleskog nogometa nakon čak 36-godišnje pauze. Ogroman ulog donio je očekivano tvrdu i taktički zahtjevnu utakmicu u kojoj su obje momčadi primarno pazile na to da ne naprave neku 'fatalnu' pogrešku.

Mohamed Belloumi već je u drugoj minuti atraktivnim prodorom i udarcem ozbiljno zaprijetio gostima, ali nakon tog početnog uragana tempo je osjetno pao, a pravo uzbuđenje čekali smo sve do sredine drugog poluvremena, kada su gosti iz Londona hrabrije krenuli naprijed.

Camiel Neghli je u 69. povukao je loptu i snažnim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio vanjski dio stative. Da bi mreža Hulla ostala netaknuta pobrinuo se hrvatski golman Ivor Pandur, koji je u 76. minuti fantastičnom paradom zaustavio precizan udarac raspoloženog Femija Azeeza.

Vrhunac drame dogodio se u 86. minuti. Iskusni Ryan Leonard pospremio je loptu u mrežu domaćina, ali je slavlje igrača Millwalla bilo kratkog vijeka jer je glavni sudac označio prekršaj u napadu koji je Tristan Crama napravio nad domaćim stoperom Charliejem Hughesom.

Putnik u finale na Wembleyu tako će se tražiti u uzvratnom susretu na kultnom The Denu, gdje će i jedni i drugi morati preuzeti znatno više rizika ako žele dohvatiti toliko željenu promociju.

POGLEDAJTE VIDEO: Topot kopita i zatezanje uzda: 'Skup sport, ne bi imalo smisla uopće to skrivati'