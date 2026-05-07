Jakirović hit na presici: Nasmijao novinare uoči borbe za Premier ligu

Sergej Jakirović, bivši trener Rijeke i Dinama, danas vodi Hull City prema povijesnom uspjehu. Nakon što je s momčadi izborio doigravanje za ulazak u Premier ligu, na konferenciji za medije uspio je i nasmijati novinare, a taj je trenutak klub podijelio na društvenim mrežama.

Jakirovićev rezultat još je impresivniji s obzirom na to da je Hull prije sezone bio među kandidatima za ispadanje, uz ograničenja u dovođenju igrača. Unatoč svemu, nadmašili su očekivanja i sada su nadomak velikog cilja.

U polufinalu doigravanja čeka ih dvomeč protiv Millwalla, dok će pobjednik igrati protiv boljeg iz susreta Southamptona i Middlesbrougha. Samo jedna momčad izborit će ulazak u Premier ligu.

