ODUŠEVIO IH /

Jakirović hit na presici: Nasmijao novinare uoči borbe za Premier ligu

Jakirović hit na presici: Nasmijao novinare uoči borbe za Premier ligu
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Jakirovićev rezultat još je impresivniji s obzirom na to da je Hull prije sezone bio među kandidatima za ispadanje

7.5.2026.
13:24
Sportski.net
Sergej Jakirović, bivši trener Rijeke i Dinama, danas vodi Hull City prema povijesnom uspjehu. Nakon što je s momčadi izborio doigravanje za ulazak u Premier ligu, na konferenciji za medije uspio je i nasmijati novinare, a taj je trenutak klub podijelio na društvenim mrežama.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakirovićev rezultat još je impresivniji s obzirom na to da je Hull prije sezone bio među kandidatima za ispadanje, uz ograničenja u dovođenju igrača. Unatoč svemu, nadmašili su očekivanja i sada su nadomak velikog cilja.

U polufinalu doigravanja čeka ih dvomeč protiv Millwalla, dok će pobjednik igrati protiv boljeg iz susreta Southamptona i Middlesbrougha. Samo jedna momčad izborit će ulazak u Premier ligu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
