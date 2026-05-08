Uživajte dok možete: Vikend sunčan i topao, a onda nam stiže nova promjena i pljuskovi

Jutro zbog razvedravanja malo svježije nego proteklih dana, u unutrašnjosti često i uz maglu, osobito uz rijeke i po kotlinama. Temperatura oko 10 u središnjem i između šest i osam Celzijevih stupnjeva u gorskom dijelu. Na Jadranu oblačnije, osobito na krajnjem jugu. Puhat će slaba bura i istočni vjetar, a temperatura ovdje od 12 do najviše 16!

Od sredine dana više oblaka i u unutrašnjosti, ali u ovom središnjem dijelu uglavnom će ostati suho. Uz slab jugoistočni vjetar temperatura će biti viša nego jučer - 22, 23 Celzijeva stupnja.

Na istoku zemlje promjenjivije, osobito su u Posavini i u gorju zapadne Slavonije mogući poslijepodnevni pljuskovi ili kratkotrajna kiša. Bit će također malo toplije nego jučer, između 20 i 23 stupnja

Na Jadranu oblačno, od sredine dana, a osobito prema večeri uz povremenu kišu i pljuskove. Puhat će umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, temperatura 22 ili 23 stupnja.

Na sjevernom i srednjem dijelu manje kiše, a povremeni pljuskovi mogući su u gorju, osobito u Lici. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Vikend će nam donijeti više sunčanog vremena, a lokalno više oblaka pa i pokoji pljusak moguć je u subotu na istoku zemlje. Bit će još malo toplije - posvuda 25 ili malo iznad. Iskoristite vikend ako možete za boravak na otvorenom jer će novi tjedan biti nestabilan, kišovit i opet malo svježiji.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčano uz slab jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. U nedjelju poslijepodne na sjevernom dijelu naoblačenje, krajem dana i kiša koja će u sljedećem tjednu gotovo svakodnevno padati u obliku pljuskova duž cijele obale. Bit će naravno tu i dosta sunčanih razdoblja, no iznad svega nestabilno, promjenjivo i ne prevruće, ukratko, pravo proljeće!