Amerikanci pokrenuli novi napad na Iran! Trump: 'Otpuhali smo ih, ja to zovem sitnicom'

Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja.

"Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove," priopćila je vojska.

Nije kraj primirja

Fox News je objavio kako su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas, te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Do ovih napada je, prenosi Fox, došlo nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo "bijes među zemljama Zaljeva".

Američki dužnosnici tvrde kako nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti kraju primirja. Dodali su da je Iran lansirao više projektila, dronova i malih brodova dok su tri američka razarača, Truxtun, Peralta i Mason, prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu.

"CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage," dodaje se u izjavi.

Iranska strana je optužila SAD za kršenje primirja, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa. Neimenovani general iranske vojske tvrdi kako je iranska vojska ispalila četiri rakete na "neprijateljske jedinice" nakon američkog napada, ističući da je tim jedinicama nanijeta velika šteta, nakon čega su napustile to područje.

"Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu," izjavilo je zapovjedništvo oružanih snaga.

Ovo nije prvi put da su dvije strane razmijenile vatru od početka primirja. U ponedjeljak je američka vojska priopćila da je uništila šest iranskih malih brodova i presrela iranske krstareće rakete i dronove.

Trump: 'Otpuhali smo ih'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je primirje s Iranom i dalje na snazi, unatoč novim vojnim sukobima u Hormuškom tjesnacu i oko njega, upozorivši da bi svima bilo jasno kada bi prekid vatre doista propao.

“Nećete morati pitati je li primirje i dalje na snazi”, rekao je Trump novinarima, odgovarajući na pitanja novinara. “Samo ćete trebati pogledati prema Iranu i vidjeti jedan veliki sjaj.”

When asked if today’s high-intensity engagement in the Strait of Hormuz constitutes as an end to the nominal U.S.-Iran ceasefire, U.S. President Donald J. Trump said that it doesn’t and that they should sign a lasting ceasefire agreement “fast.” pic.twitter.com/cfLc9U0C3B — OSINTdefender (@sentdefender) May 8, 2026

Predsjednik je umanjivao najnovije eskalacije i hvalio odgovor američke vojske.

“Danas su se poigravali s nama”, rekao je Trump. “Otpuhali smo ih. Igrali su se, ja to zovem sitnicom.”

Trump je dao naslutiti da su pregovori s Iranom i dalje neizvjesni, ali nisu prekinuti. Rekao je da se dogovor s Iranom “možda neće dogoditi, ali i da bi se mogao dogoditi uskoro, bilo kojeg dana”.

Nove cijene nafte

Nakon što su SAD i Iran razmijenili vatru u Hormuškom tjesnacu, cijene nafte su porasle tijekom trgovanja u Aziji u petak ujutro, javlja BBC.

Cijena Brenta, globalne referentne nafte, porasla je 2,6 posto, na 102,70 dolara, dok je američka sirova nafta poskupjela 2,3 posto, na 97 dolara.

Što se zapravo dogodilo?

Kako u prvoj reakciji navodi BBC, incident u Hormuškom tjesnacu predstavlja ozbiljnu eskalaciju koja dodatno ugrožava primirje između SAD-a i Irana, staro tek četiri tjedna.

Američki dužnosnici pokušavaju prikazati ovaj incident kao ograničenu razmjenu vatre koja ne znači obnovu rata, dok Teheran govori o američkom kršenju primirja.

