Trump se oglasio o Iranu: 'Radimo ispravnu stvar, a rat će uskoro završiti'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će rat s Iranom "brzo završiti", prenosi Sky News.

"Kada pogledate kakve se stvari događaju, činimo to iz jednog vrlo važnog razloga. Ne možemo njima dopustiti da imaju nuklearno oružje", naveo je Trump.

"Mislim da većina ljudi to razumije. Shvaćaju da je ono što radimo ispravno i da će to brzo završiti", dodao je predsjednik.

Izvješće Axiosa

Podsjetimo, Trump je ranije iznosio slične tvrdnje, a njegove najnovije izjave dolaze usred izvješća da Bijela kuća vjeruje kako je blizu postizanja sporazuma s Iranom kojim bi se okončao rat.

Prema tvrdnjama Axiosa, koji se poziva na dvojicu američkih dužnosnika i još dva izvora, sporazum bi, između ostalog, uključivao obvezu Irana da uvede moratorij na obogaćivanje uranija, pristanak SAD-a da ukine sankcije Teheranu kao i ukidanje ograničenja prolaska kroz Hormuški tjesnac s obje strane.

