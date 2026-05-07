'LJUDI TO SHVAĆAJU' /

Trump se oglasio o Iranu: 'Radimo ispravnu stvar, a rat će uskoro završiti'

Foto: Jim WATSON/AFP/Profimedia

'Mislim da većina ljudi to razumije. Shvaćaju da je ono što radimo ispravno i da će to brzo završiti', naveo je Trump

7.5.2026.
6:43
danas.hr
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će rat s Iranom "brzo završiti", prenosi Sky News

"Kada pogledate kakve se stvari događaju, činimo to iz jednog vrlo važnog razloga. Ne možemo njima dopustiti da imaju nuklearno oružje", naveo je Trump. 

"Mislim da većina ljudi to razumije. Shvaćaju da je ono što radimo ispravno i da će to brzo završiti", dodao je predsjednik.

Izvješće Axiosa 

Podsjetimo, Trump je ranije iznosio slične tvrdnje, a njegove najnovije izjave dolaze usred izvješća da Bijela kuća vjeruje kako je blizu postizanja sporazuma s Iranom kojim bi se okončao rat.

Prema tvrdnjama Axiosa, koji se poziva na dvojicu američkih dužnosnika i još dva izvora, sporazum bi, između ostalog, uključivao obvezu Irana da uvede moratorij na obogaćivanje uranija, pristanak SAD-a da ukine sankcije Teheranu kao i ukidanje ograničenja prolaska kroz Hormuški tjesnac s obje strane.

POGLEDAJTE VIDEO: Jesu li SAD i Iran blizu dogovora?

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
