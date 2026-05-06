'SILNO ŽELE DOGOVOR' /

Trump ostvaruje jedan od ključnih ciljeva u Iranu? 'Dobit ćemo obogaćeni uranij'

Trump ostvaruje jedan od ključnih ciljeva u Iranu? 'Dobit ćemo obogaćeni uranij'
Foto: Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Jedan od ključnih Trumpovih ciljeva za pokretanje napada na Iran bio je taj da Teheran ne razvije nuklearno oružje

6.5.2026.
20:46
Hina
Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je rekao da će Sjedinjene Države dobiti od Irana obogaćeni uranij, u vrijeme dok se dvije zemlje pokušavaju dogovoriti o okončanju rata. 

"Dobit ćemo ga", rekao je Trump novinaru pri izlasku iz Bijele kuće.

Jedan od ključnih Trumpovih ciljeva za pokretanje napada na Iran bio je taj da Teheran ne razvije nuklearno oružje. Iran ima više od 408 kilograma visokoobogaćenog uranija, piše Reuters. 

Iran je u srijedu priopćio da razmatra novi američki prijedlog nakon što su izvori naveli da su Washington i Teheran blizu usuglašavanja memoranduma od jedne stranice o okončanju rata. Složenija pitanja, poput nuklearnog programa, ostavila bi se za kasnije, otkrili su izvori. 

Iranska novinska agencija ISNA prenosi riječi glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova da će Teheran uskoro preko Pakistana dostaviti svoj odgovor. 

Izvor: 'Blizu smo' 

Trump tvrdi da Iran želi pregovarati. "Imamo posla s ljudima koji silno žele postići dogovor. Vidjet ćemo hoće li moći sklopiti sporazum koji je za nas zadovoljavajuć", rekao je na događanju u Bijeloj kući.

Pakistanski i drugi izvor upućen u pregovore potvrdili su informacije o memorandumu od 14 točaka koje je prvi objavio američki medij Axios.

Nakon njega bi uslijedili razgovori o deblokadi plovidbe Hormuškim tjesnacem, ukidanju američkih sankcija Iranu i dogovoru o ograničenjima iranskog nuklearnog programa, navode izvori. "Vrlo brzo ćemo to završiti. Blizu smo", rekao je izvor iz Pakistana.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će kasnije u srijedu razgovarati s Trumpom i da se njime slaže da se sav obogaćeni uranij mora ukloniti iz Irana kako bi ga se spriječilo u razvoju nuklearne bombe.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza. Milanović poručuje: 'Nije to nimalo realno'

Donald Trump, SAD, Iran, Uranij
