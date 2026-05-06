Kraj rata? Procurilo: Amerikanci i Iranci pregovaraju od 14 točaka na jednoj stranici

Bijela kuća vjeruje da se približava memorandumu o razumijevanju s Iranom kojim bi se okončao rat i koji bi postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, izvijestio je u srijedu Axios, pozivajući se na dvoje američkih dužnosnika i dva druga izvora upoznata s tim pitanjem.

SAD očekuje iranski odgovor o nekoliko ključnih točaka u sljedećih 48 sati, prema izvješću koje upozorava da još ništa nije dogovoreno, ali navodi da su ovime dvije strane najbliže dogovoru od početka rata.

Između ostalih odredbi, taj bi sporazum od jedne stranice uključivao obvezni moratorij na obogaćivanje nuklearnog urana za Iran, pristanak SAD-a na ukidanje sankcija i oslobađanje milijardi zamrznutih iranskih sredstava. Ukinula bi se i ograničenja tranzita kroz Hormuški tjesnac s obje strane, piše Axios, a prenosi Reuters.

Što znači memorandum?

Memorandum o razumijevanju od jedne stranice i 14 točaka pregovara se između američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera te nekoliko iranskih dužnosnika, izravno i posredno, navodi se u izvješću.

Memorandumom bi se, u obliku u kojem je trenutačno, proglasio kraj rata u regiji i početak 30-dnevnog razdoblja pregovora o detaljnom sporazumu o otvaranju tjesnaca, ograničavanju iranskog nuklearnog programa i ukidanju američkih sankcija, dodaje američki Axios.

Iranska ograničenja plovidbe kroz tjesnac i američka pomorska blokada postupno bi se ukidali tijekom tog 30-dnevnog razdoblja, piše isti izvor pozivajući se na američkog dužnosnika koji je dodao da će američke snage i dalje biti u stanju ponovno uspostaviti blokadu ili nastaviti vojnu akciju ako pregovori propadnu.

Iran je ranije u srijedu izjavio da će prihvatiti mirovni sporazum samo ako je "pošten", nakon što je američki predsjednik Donald Trump pauzirao trodnevnu pomorsku misiju zaduženu za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, što je uzdrmalo primirje koje traje već mjesec dana.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće. Američki State Department i Bijela kuća još nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

