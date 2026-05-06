NEOČEKIVAN POTEZ /

Donald Trump pauzirao projekt Sloboda, oglasio se i Rubio: 'Epski gnjev je gotov!'

Donald Trump pauzirao projekt Sloboda, oglasio se i Rubio: 'Epski gnjev je gotov!'
Foto: Shutterstock

'Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, 'Projekt sloboda' (...) biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se sporazum finalizirati i potpisati'

6.5.2026.
6:17
Hina
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, navodeći kao razlog "velik napredak" prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom.

"Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, 'Projekt sloboda' (...) biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se sporazum finalizirati i potpisati“, napisao je Trump na društvenim mrežama.

Još nema neposredne reakcije iz Teherana, javlja Reuters. Također, Bijela kuća nije trenutno odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar o postignutom napretku ili o tome koliko će dugo trajati pauza.

'Epski gnjev je završen'

Samo nekoliko sati ranije, američki državni tajnik Marco Rubio informirao je novinare u Bijeloj kući o naporima da tankeri koji se nalaze u Perzijskom zaljevu prođu kroz Hormuški tjesnac.

Prema njegovim riječima, operacija "Projekt sloboda", usmjerena na otvaranje Hormuškog tjesnaca, je manjeg opsega i različita od izvornog borbenog plana. Opisao ju je kao obrambenu operaciju, rekavši da SAD neće vojno djelovati "osim ako na nas ne pucaju". Ustvrdio je i da je SAD postigao svoje ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana te da je operacija "Epski bijes" završena.

Dan ranije, u sklopu napora za obnovu komercijalnog brodarstva kroz Hormuški tjesnac, američka vojska je objavila da je uništila nekoliko iranskih malih brodova, kao i krstareće rakete i dronove. Potvrđeno je i da su do sada dva komercijalna broda pod američkom zastavom prošla kroz Hormuz u pratnji američke vojske.

