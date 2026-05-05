'ŠIRIM MIR' /

Papa odgovorio Trumpu na teške prozivke: 'Ljudi me slobodno mogu kritizirati'

Foto: Profimedia

Trump je u radijskoj emisiji koju vodi konzervativac Hugh Hewitt optužio Lava da 'ugrožava mnoge katolike i druge ljude'

5.5.2026.
22:50
Hina
Profimedia
Papa Lav XIV. u utorak je, nakon najnovijeg napada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, rekao da se nada širiti kršćansku poruku mira, ali da ga ljudi mogu slobodno kritizirati.

"Misija Crkve je propovijedati Evanđelje, propovijedati mir. Ako me netko želi kritizirati zbog propovijedanja Evanđelja... Nadam se da će me jednostavno saslušati zbog vrijednosti Božjih riječi", rekao je prvi američki papa..

Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je ponovno kritizirao papu Lava XIV., ovaj put uoči posjeta američkog državnog tajnika Marca Rubija Vatikanu koji je planiran ovog tjedna.

Trump je u radijskoj emisiji koju vodi konzervativac Hugh Hewitt optužio Lava da "ugrožava mnoge katolike i druge ljude", tvrdeći da očito vjeruje da je "u redu da Iran ima nuklearno oružje".

POGLEDAJTE VIDEO: Papa Lav poslao važne poruke na kraju svoje turneje: 'Radite za opće dobro, ne za privatne interese'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
