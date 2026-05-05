Trump napao Papu, samo dva dana prije nego što Rubio dolazi u Vatikan 'peglati' odnose

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je uputio verbalni napad na papu Lava XIV., optužujući ga da "ugrožava mnoge katolike" jer "misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje".

Najnoviju kritiku Trump je uputio dva dana prije nego što američki državni tajnik Marco Rubio stiže u Vatikan, kako bi se sastao s papom i ublažio napetosti koje su nastale uslijed ranijih Trumpovih kritika Pape, piše Guardian.

'On misli da je to sasvim uredu'

U razgovoru s Hughom Hewittom, istaknutim konzervativnim radijskim voditeljem talk showa na američkoj mreži Salem News, Trump je rekao da bi papa "radije govorio o činjenici da je u redu da Iran ima nuklearno oružje, a ja ne mislim da je to baš dobro".

"Mislim da ugrožava mnogo katolika i mnogo ljudi“, dodao je američki predsjednik. „Ali pretpostavljam da ako je na Papi, on misli da je sasvim u redu da Iran ima nuklearno oružje."

Papa Lav nikada nije rekao da Iran treba imati nuklearno oružje, ali se više puta protivio ratu protiv Irana i naknadnoj eskalaciji sukoba u Libanonu i širem Bliskom istoku, pozivajući na prekid vatre i dijalog.

Razgovor o razlikama

Američki veleposlanik pri Svetoj Stolici, Brian Burch, u utorak je izjavio da očekuje "iskren" sastanak između Marca Rubia, katolika, i pape Lava u Apostolskoj palači u četvrtak ujutro.

"Narodi imaju nesuglasice i mislim da je jedan od načina na koji se to rješava bratstvo i autentičan dijalog", rekao je Burch novinarima, dodajući da misli da Rubio dolazi u Vatikan "u tom duhu, kako bi otvoreno razgovarao o američkoj politici, kako bi se uključio u dijalog".

Burch je rekao da ne prihvaća ideju da postoji "neki duboki jaz" između SAD-a i Vatikana, rekavši da Rubio dolazi kako bi se svaka strana "bolje razumjela i, ako postoje razlike, svakako razgovarala o tome". Putovanje se poklapa s prvom papinom godišnjicom u Vatikanu.

Sastanak s Meloni

Podsjetimo, Trump je u travnju napao papu, rekao da je slab i da ne radi baš dobro posao pape. Podijelio je i sliku generiranu umjetnom inteligencijom koja ga prikazuje kao Krista, prije nego što ju je izbrisao i rekao da slika zapravo prikazuje njega kao liječnika.

Rubio će također pokušati izgladiti stvari s talijanskom vladom nakon što je Trump kritizirao premijerku Giorgiu Meloni, nekada jednu od svojih najbližih europskih saveznica, zbog njegovih izjava protiv Pape. Trump je kritizirao talijansku vladu što ne podržava napade na Iran i zaprijeto povlačenjem američkih trupa iz Italije.

Rubio će se također sastati i s vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom, prije nego što se u petak ujutro sastane s Meloni i talijanskim ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem.

Američki potpredsjednik JD Vance, također katolik, isto je kritizirao Papu. Rekao je da bi se Vatikan trebao "držati pitanja morala" te da bi papa Lav trebao biti oprezan kada je u pitanju razgovor o teologiji i ratu.

Rubio i Vance prisustvovali su papinoj inauguraciji u svibnju prošle godine i imali privatnu audijenciju kod Pape dan nakon. Tom prilikom uručili su mu Trumpov poziv u Bijelu kuću. Papa Lav još nije iskoristio tu pozivnicu.

