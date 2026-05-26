Osječanka priznala: 'Izvadio je spolovilo i krenuo prema meni. Pala sam u mulj...'

Kada je prošlog petka došla na Kopiku prošetati svog psa, 41-godišnja Osječanka Mirna Ažić ponovo je, kaže, proživjela ono na što posljednjih šest godina upozorava.

Ujutro, malo iza 9 sati, kada su tamo bili djelatnici koji rade na Copacabani, stariji muškarac je, tvrdi, izvadio spolovilo pred njom i krenuo masturbirati, prenosi SiB.

“Svakoga ljeta šećem s mojim psićem na Dravu. I ovaj put došla sam s istočnog ulaza na Kopiku gdje, odmah bih rekla, već pet godina čovjek u automobilu čiju registraciju imam, masturbira i prijavljivala sam ga puno puta“, ispričala je Osječanka, inače psihologinja.

Kada ju je vidio, uzeo je mobitel i pretvarao se da razgovora.

Zatim je spustio telefon i krenuo pričati s njom. "Pitao me šećem li ja i sunčam li se te dobacio da bi bilo lijepo vidjeti me kako se sunčam. Potom je krenuo prema mjestu gdje su kafići i izvadio spolovilo te se vratio prema meni ne prekinuvši ono što je naumio raditi", dodaje Mirna.

Nije prvi put

Tada se, kaže, poskliznula i pala u mulj. U panici je počela vikati na njega i rekla da je perverzan nakon čega je pobjegao.

“Radnici koji ondje rade pitali su me jesam li dobro i što se dogodilo. Očigledno su čuli viku, no nisu ga uspjeli vidjeti što radi, jer je krenuo prema meni, prema vodi“, prisjeća se Mirna koja slučajeve poput ovoga, kaže, prijavljuje punih šest godina. Posljednji put učinila je to početkom svibnja.

Prisjeća se kako je ranije vidjela muškarca u parku koji je masturbirao i gledao djevojčice koje su trenirale u blizini.

Radila sam s maloljetnim, zlostavljanim djevojčicama, spolno uznemiravanim i imam veliki poriv zaustaviti takve osobe da čine to što čine. Zato sam i snimila video na Facebooku, jer to je najbolje što mogu napraviti u ovome trenutku. I jedino moguće“, priča nam Mirna koja je imala priliku i svjedočiti na sudu u jednome takvom slučaju.Tog su čovjeka, kaže, tada svi znali i znali su što radi, no nakon što je dobio kaznu, prisjeća se, samo se premjestio iz parka na drugo mjesto i nastavio sa svojim egzibicionizmom.

“Želim da se svaka ženska osoba u gradu osjeća sigurno u bilo koje doba dana. Jednom sam prijavila perverznjaka koji je bio u automobilu. Policija je došla i reagirala, no već istoga dana on se vratio na isto mjesto", govori Osječanka.

Da ovo nije usamljen slučaj, svjedoči i video kojeg je jučer na društvenim mrežama objavio drugi Osječanin koji je svjedočio sličnom slučaju u šumici u blizini skate parka.