FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OKO 700 NEKRETNINA

Bageri u akciji, krenulo rušenje bespravnih vikendica uz Dravu: Na terenu je i policija

×
Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Ilustracija

Prema pisanju lokalnih medija, procjenjuje se da je uz obalu oko 700 bespravno izgrađenih objekata

21.4.2026.
13:57
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Rušenje bespravno izgrađenih objekata uz rijeku Dravu kod Varaždina, uz tzv. Varaždinsko jezero, gdje je prema procjenama oko 700 vikendica, počelo je u utorak, a uz građevinsku inspekciju na terenu je i policija.

Riječ je o prostoru koji većim dijelom obuhvaća međimursku stranu rijeke, uključujući katastarske općine Kuršanec, Varaždin i Pušćine, a izvođači radova uklanjaju objekte o trošku vlasnika.

Radi se o području uz tzv. Varaždinsko jezero koje se, osim manjeg dijela u Kuršancu predviđenog za rekreaciju, nalazi izvan građevinske zone prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.

Ujedno je riječ o zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava i dijelu ekološke mreže Natura 2000, gdje gradnja nije dopuštena.

Prema pisanju lokalnih medija, procjenjuje se da je uz obalu oko 700 bespravno izgrađenih objekata, dijelom podignutih još prije više desetljeća. Građevinska inspekcija do sada je provela 177 nadzora i donijela 157 rješenja o uklanjanju.

Najveći broj bespravnih objekata je na državnom zemljištu uz akumulaciju hidroelektrane, kojim upravlja Hrvatska elektroprivreda, dok je manji dio na zemljištu pod upravom Hrvatskih voda i na privatnim parcelama u području Kuršanečkog luga.

DravaVaraždinBespravna Gradnja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike