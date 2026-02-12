Otkrivena imena muškaraca koji su u Splitu silovali ženu: Satima ju zlostavljali u hotelu

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv trojice Britanaca zbog sumnje da su prošlog ljeta silovali 28-godišnju ženu u hotelskoj sobi u Splitu.

Riječ je o Amiju Arifiju (30), Gezhimu Xhafi (29) i Sohqibu Shakibiju (25), a tereti ih se da su kazneno djelo počinili u jutarnjim satima 22. srpnja prošle godine, piše Daily Mail.

Kako navode tužitelji, Britanci su upoznali žrtvu na Matejuški, jednom od najpoznatijih dijelova splitske rive, a oko 5.30 sati ujutro je odveli u hotel.

Dirali je i tjerali na spolni odnos

U optužnici stoji kako ju je Arifij vrijeđao i ponižavao, grizao za usne te dirao po intimnim dijelovima tijela. Tereti ga se i da joj je uzimao mobitel te od nje tražio da ima spolni odnos s drugim optuženikom.

Žrtva je policiji ispričala da se nije usudila suprotstaviti jer se bojala da bi muškarci mogli postati još agresivniji. Preostala dvojica, Xhafij i Shakibij, potom su s njom imala spolni odnos smatrajući da pristaje jer se nije fizički opirala. Sve je trajalo oko dva sata.

Nakon što je u jednom trenutku žrtva uspjela kontaktirati svog bivšeg partnera, on je pozvao policiju u hotel. Na licu mjesta je uhićen jedan od počinitelja, dok su ostalu dvojicu locirali na drugoj lokaciji.

Izašli iz zatvora uz jamčevinu

Sva trojica završila su u istražnom zatvoru na Bilicama. Nakon određenog vremena pušteni su uz jamčevinu od 26.000 funti po osobi te obvezu redovitog odazivanja na sudske pozive.

Jedan od optuženih u zatvoru se sukobio s drugim zatvorenikom i dobio prijelom čeljusti. Operiran je u splitskoj bolnici, a potom vraćen u zatvor. Dvojica optuženih, prema dostupnim informacijama, podrijetlom su s Kosova.

Ako ih sud proglasi krivima, prema hrvatskom zakonu prijeti im kazna zatvora u rasponu od šest mjeseci do deset godina.

