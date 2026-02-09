Horor u domu u Zagorju: Odvukao štićenicu u kupaonicu i pokušao je silovati

Korisnik (43) doma za psihički bolesne odrasle osobe u Zagorju pokušao je početkom veljače ove godine silovati štićenicu istog doma zbog čega je nedavno završio iza rešetaka. Kako doznaje 24sata, muškarac je 6. veljače u sobi nasrnuo na štićenicu.

Unatoč njezinu protivljenju odvukao ju je do kupaonice gdje je pokušao s njom imati spolni odnos. Iako ga je odbila, bio je ustrajan i nastavio nasrtati. Ipak, uspjela se nekako osloboditi te dozvati zaposlenike doma, koji su o svemu obavijestili policiju.

Policija je privela 43-godišnjaka, a tijekom kriminalističkog istraživanja, neslužbeno se doznaje, poricao je seksualno napastovanje.

Od ranije poznat policiji

Uvjeravao je istražitelje da su njih dvoje bili u ljubavnoj vezi i to nekoliko mjeseci i da ništa od toga nije istina, no nisu mu povjerovali.

Uz kaznenu prijavu predali su ga nadležnom tužiteljstvu koje je nakon prvog ispitivanja zatražilo od suda da mu se odredi istražni zatvor, koji mu je i određen. Prije svega, kako ne bi mogao kontaktirati sa svjedocima, osobito žrtvom koju poznaje.

Neslužbeno se doznaje da je muškarac od ranije uvjetno osuđen za nanošenje lakših ozljeda, a ovo djelo počinio je tijekom roka kušnje. Zbog toga je sud smatrao da postoji opasnost i od ponavljanja djela.

