Silovanje u taksiju završilo na sudu: Sad djevojci (19) moraju platiti 8.5 milijuna dolara

Savezna porota u Phoenixu presudila je da Uber mora isplatiti 8,5 milijuna dolara odštete Jaylynn Dean, ženi koju je silovao vozač te kompanije. Porota je zaključila da je vozač u trenutku napada djelovao kao Uberov zastupnik, čime je tvrtka proglašena izravno odgovornom za njegove postupke, piše The Guardian.

Riječ je o prvom suđenju u sklopu više od 3000 sličnih tužbi protiv Ubera koje su objedinjene pred američkim saveznim sudom. Takozvano „ogledno suđenje“ trebalo je testirati pravne argumente i dati okvir za moguće nagodbe u ostalim slučajevima.

Dean je dosuđena odšteta od 8,5 milijuna dolara, no porota je odbila zahtjev za kaznenom odštetom, iako su njezini odvjetnici tražili više od 140 milijuna dolara.

Uber najavio žalbu

Iz Ubera su poručili da je porota odbacila ključne tvrdnje tužiteljice, uključujući optužbe za nemar i manjkave sigurnosne sustave, te su najavili žalbu na presudu.

"Ova odluka potvrđuje da je Uber postupao odgovorno i da je znatno ulagao u sigurnost putnika", rekao je glasnogovornik tvrtke.

S druge strane, odvjetnica Jaylynn Dean, Sarah London, istaknula je da presuda predstavlja "važnu potvrdu za tisuće žrtava koje su imale hrabrosti istupiti i pozvati Uber na odgovornost zbog stavljanja profita ispred sigurnosti putnika".

Ako presuda opstane u žalbenom postupku, mogla bi imati velik utjecaj na ostale tužbe protiv Ubera.

Odvjetnik za osobne ozljede John Carpenter, koji nije uključen u ovaj slučaj, smatra da bi iznos od 8,5 milijuna dolara mogao postati mjerilo za slične sporove.

"Svaki slučaj seksualnog napada procjenjuje se pojedinačno, ali ovakva presuda sigurno postavlja standard", rekao je Carpenter.

Uber je znao za problem?

Jaylynn Dean, tada 19-godišnjakinja iz Oklahome, tužila je Uber 2023. godine, mjesec dana nakon napada koji se dogodio u Arizoni. U tužbi je navela da je Uber bio svjestan vala seksualnih napada koje su počinili njegovi vozači, ali da nije poduzeo ni osnovne mjere kako bi zaštitio putnike.

Tijekom suđenja odvjetnica Alexandra Walsh naglasila je da se Uber godinama oglašavao kao sigurna opcija, posebno za žene koje putuju noću ili pod utjecajem alkohola.

"Žene znaju da je svijet opasno mjesto. A Uber nas je uvjeravao da smo s njima sigurne", rekla je Walsh.

Obrana: ‘To se nije moglo predvidjeti’

Uber je tijekom postupka tvrdio da ne može odgovarati za kaznena djela vozača koji koriste njegovu platformu, naglašavajući da su vozači neovisni suradnici, a ne zaposlenici.

Odvjetnica Ubera Kim Bueno istaknula je da vozač nije imao kriminalnu prošlost, da je odradio više od 10 tisuću vožnji i imao gotovo savršenu ocjenu.

"Je li Uber to mogao predvidjeti? Odgovor mora biti – ne", poručila je.

Detalji napada

Prema tužbi, Dean je bila pod utjecajem alkohola kada je naručila Uber kako bi se vratila u hotel. Vozač joj je tijekom vožnje postavljao uznemirujuća pitanja, nakon čega je zaustavio automobil i silovao je.

Suđenje je vodio savezni sudac Charles Breyer, a svi slični savezni slučajevi protiv Ubera objedinjeni su pred sudom u San Franciscu.

Uber se istovremeno suočava s više od 500 sličnih tužbi na državnim sudovima u Kaliforniji, dok i konkurentski Lyft vodi bitke s nizom tužbi zbog seksualnih napada vozača.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas je li primjereno u javnom prijevozu glasno telefonirati, evo što ste odgovorili