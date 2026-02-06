Djevojka (17) tvrdila da je ubila vršnjaka jer ju je pokušao silovati, dokazi iz mobitela šokirali istražitelje

Neimenovana djevojka (17) iz Njemačke tvrdila je da je ubila mladića (17) u samoobrani. Naime, ispričala je policiji da ju je pokušao silovati. Međutim, analiza njezinog mobitela, otkrila je mračnu istinu. Policija i državno tužiteljstvo uvjereni su da ga je namjerno ubila. Policija sada traga za djevojkom iz Castrop-Rauxela, koja je pod ozbiljnom sumnjom za ubojstvo, piše Fenix.

Teško ozlijeđenog mladića pronašao je jedan vozač u blizini napuštene kuće 14. siječnja. Bio je bez svijesti. Unatoč pokušajima reanimacije, preminuo je od ubodne rane na vratu.

Osumnjičena je policiji dala dvije različite izjave. Prvo je tvrdila da je napadnuta s leđa dok je išla na satove vožnje. Kasnije je priznala da se našla s mladićem na terasi napuštene kuće. Tvrdila je da to nije odmah priznala jer se bojala reakcije roditelja.

Tvrdnje su odgovarale dokazima

Prema njezinoj tvrdnji, mladić je tijekom susreta postao nasrtljiv i pokušao je silovati. Tada je, kako kaže, zgrabila oštar predmet i ubola ga bez namjere da ga usmrti. S obzirom da je ova verzija odgovarala pronađenim tragovima, djevojka je puštena na slobodu. Međutim, devet dana kasnije došlo je do velikog preokreta.

Detaljna analiza njezinog mobitela, prema riječima istražitelja, pokazala je da nije djelovala u samoobrani, već da je mladića planirano i podmuklo ubila. Zbog toga je Općinski sud u Dortmundu 23. siječnja izdao nalog za uhićenje zbog sumnje na ubojstvo.

Državni odvjetnik Henner Kruse potvrdio je da je u blizini mjesta zločina, na jednom dječjem igralištu, pronađen nož koji bi mogao biti oružje ubojstva. Trenutačno se ispituje ima li na njemu tragova koji bi ga povezali s kaznenim djelom.

