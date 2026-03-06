Tvornica vrijedna čak 20 milijuna eura niknula u Severinu, bili smo na otvorenju

Svečanom otvorenju prisustvovalo je više od 300 uzvanika, uglavnom predstavnika poslovne zajednice, financijskih institucija, partnera iz drvne i proizvodne industrije, lokalnih vlasti te medija – čime je dodatno potvrđena važnost ovog projekta za regionalno i nacionalno gospodarstvo. Kao izaslanica predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, na otvorenju tvornice je bila i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Foto: Promo

„Da bi se razvoj ruralnih zajednica kretao brže nego što je moguće potrebno je kreativno, na rizik spremno i moderno poduzetništvo 21. stoljeća. Ovaj projekt reprezentira sve to kroz gospodarski razvoj, unaprjeđenje poslovanja, smanjivanje troškova, a doprinosi i našim ciljevima regionalnog razvoja te zaštite okoliša i zelene tranzicije. Nova Prima tvornica apsolutno poštuje sva načela koja su važna za zeleni i održivi razvoj, skrb o okolišu, smanjivanje otpada i energetsku tranziciju te na tome čestitam Prima grupi. S obzirom na dosadašnji angažman i 30-godišnju povijest, tržišne perspektive te uspješnu borbu na danas otvorenom međunarodnom tržištu, sigurna sam da će ovaj projekt doprinijeti i poduzetničkom razvoju i uspjehu. Drago mi je što je Vlada Republike Hrvatske imala prilike doprinijeti ovom projektu putem Nacionalnog programa otpornosti i oporavka, potporom koja je bila vrijedna oko 4,7 milijuna eura“, rekla je ministrica Vučković.

Tvornica se nalazi na parceli od 44.000 m², dok sama zgrada obuhvaća 15.600 m² neto površine. Riječ je o tehnološki i ekološki najnaprednijoj tvornici namještaja u Hrvatskoj, projektiranoj kao energetski učinkovita poslovna zgrada s najvišim certifikatom.

„Ovo nije samo otvorenje tvornice, već potvrda onoga što Prima jest – proizvođač koji vjeruje u vlastitu proizvodnju, znanje svojih ljudi i dugoročan razvoj. Nakon 30 godina i više od pet milijuna zadovoljnih kupaca, izgradnja nove tvornice bila je logičan korak. Ova investicija donosi višu i ujednačenu kvalitetu, bržu isporuku i veću konkurentnost, uz proizvodnju temeljenu na zelenoj energiji i domaćem znanju. To je naš odgovor na izazove tržišta i očekivanja suvremenog kupca“, poručio je vlasnik i glavni direktor Prima grupe Renato Radić. Dodao je da Prima ostaje predana svojoj misiji – stvaranju kvalitetnog namještaja za svaki stil, trend i životnu situaciju kupca.

Foto: Promo

Projekt nove tvornice realiziran je uz potporu Europske unije pri čemu je 4,7 milijuna eura osigurano iz EU sredstava. Realizaciju investicije dodatno su podržale financijske institucije kroz kreditiranje, čime je osigurana stabilnost i provedba projekta u planiranim rokovima.

„Projekt nove tvornice Prima grupe pokazuje koliko je važna sinergija investitora, razvojne i poslovne banke te europskih sredstava u stvaranju održive, konkurentne i izvozno orijentirane industrije u Hrvatskoj. Kao izvozna i razvojna banka, HBOR je sustavno podupire upravo takve projektima koji stvaraju veću dodanu vrijednost, potiču zelenu tranziciju i dugoročno jačaju otpornost hrvatskoga gospodarstva“, rekao je Hrvoje Čuvalo, predsjednik Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).

Hrvatska poštanska banka (HPB) podržala je investiciju u novu Prima tvornicu, kao projekt koji pridonosi razvoju domaće proizvodnje i jačanju lokalnog gospodarstva.

„Drago nam je što kao financijski partner sudjelujemo u projektu koji Primi donosi novu razvojnu fazu, a hrvatskom gospodarstvu dodatnu vrijednost. U HPB-u kontinuirano podržavamo inicijative koje stvaraju održiv rast i konkretne koristi za zajednicu“, istaknuo je Marko Badurina, predsjednik Uprave HPB-a.

Otvaranje nove tvornice predstavlja stratešku odluku o jačanju vlastite proizvodnje i dodatnom učvršćivanju pozicije domaćeg proizvođača na sve konkurentnijem tržištu namještaja. U vremenu kada je dio industrije oslonjen na uvoz i vanjske dobavne lance, Prima investicijom u Severinu šalje jasnu poruku o vjeri u hrvatsku industriju, domaće znanje i dugoročnu održivost proizvodnje u Hrvatskoj.

Foto: Promo

Nova tvornica u potpunosti je automatizirana i digitalizirana. Proizvodni procesi odvijaju se putem suvremenih linija za visokoserijsku te pojedinačnu proizvodnju namještaja po mjeri, uz softversko upravljanje i precizno praćenje svake faze proizvodnje. U jednoj smjeni moguće je proizvesti do 1.000 kuhinjskih elemenata ili 400 kliznih ormara, čime se povećavaju kapaciteti, skraćuju rokovi isporuke i podiže razina konkurentnosti na domaćem i regionalnom tržištu.

Tvornica zapošljava oko 150 djelatnika različitih profila – od CNC operatera i tehnologa do kontrolora kvalitete – čime dodatno doprinosi zapošljavanju i razvoju stručnih kadrova u regiji. Odabir Severina temelji se na dostupnoj infrastrukturi, prostoru za buduće širenje te blizini Bjelovara kao regionalnog gospodarskog središta.

Foto: Promo

„Prima je simbol uspješnog poslovanja i najveći hrvatski proizvođač namještaja te je kao takva ponos Bjelovarsko-bilogorske županije. Čestitam na otvorenju nove tvornice u Severinu koja će, uvjeren sam, također uspješno poslovati i zaposliti brojne stanovnike što je od iznimnog značaja za našu županiju“, rekao je župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić.

Poseban naglasak stavljen je na održivost i energetsku neovisnost. Na krovu tvornice instalirano je 4.267 fotonaponskih modula ukupne snage 2.176,17 kWp, a u kombinaciji s dizalicama topline i sustavima iskorištavanja otpadne topline, tvornica smanjuje emisije CO₂ i uklapa se u europske ciljeve zelene tranzicije.

Ulaganjem u vlastitu proizvodnju, zelenu energiju i naprednu tehnologiju, Prima potvrđuje dugoročnu strategiju razvoja temeljenu na kvaliteti, održivosti i jačanju konkurentnosti hrvatske industrije namještaja. Nova tvornica u Severinu tako predstavlja ne samo iskorak za kompaniju, već i doprinos stabilnosti i modernizaciji domaće proizvodnje.