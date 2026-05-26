Toma Bašić ostaje u Serie A: Već je potpisao za novi klub

Toma Bašić od sljedeće sezone bit će igrač Venezije koja se vratila u Serie A. Talijanski insajder Gianluca di Marzio javio je kako je Bašić odradio sve birokratske procedure i liječnički pregled.

Bašiću je ugovor istekao s Lazijom u kojem je proveo pet godina uz jednu posudbu u Salernitanu. Sada potpisuje za Veneziju ugovor na tri godine. Bašićeva karijera u Rimu bila je puna uspona i padova, jedno vrijeme je bio otpisan da bi se opet ove sezone vratio u život. Kraj u Laziju obilježio je i sukob s predsjednikom koji mu je zamjerio što se Bašić tako brzo dogovorio s novim klubom.

Podsjetimo, Bašić je tijekom sezone imao usmeni dogovor s klubom o novom ugovoru do 2029. godine, uz godišnju plaću od 1,8 milijuna eura. Čak je i trener Maurizio Sarri, koji ga je vratio u momčad nakon što je bio otpisan, javno podržavao njegov ostanak.

Međutim, nakon što je igrač prihvatio uvjete, uprava se prestala javljati. Talijanski mediji navode da se Lazio iznenada povukao iz dogovora, vjerojatno zbog politike smanjenja troškova i stezanja remena. Unatoč tome što je Bašić proživio svojevrsnu renesansu na terenu, upisavši 17 nastupa uz jedan gol i dvije asistencije, klupsko vodstvo odlučilo je pustiti ga da ode bez odštete.

Toma Bašić ukupno je u Laziju odigrao 96 utakmica, zabio je četiri pogotka i upisao pet asistencija. Venezia će biti šesti klub u karijeri Tome Bašića nakon Hajduka, Rudeša, Bordeauxa, Salernitane i Lazija.