ZAISKRILO JE /

Hrvat se posvađao s predsjednikom kultnog kluba

Foto: LaPresse/Sipa USA/Profimedia

Sada se zna što čeka Tomu Bašića

24.5.2026.
18:51
M.G.
Hrvatski nogometaš Toma Bašić navodno se posvađao s predsjednikom svog kluba Lazija Claudijom Lotitom, objavio je Il Messaggero.

Bašiću na kraju sezone istječe ugovor s Lazijom i sljedeće sezone bi trebao igrati za povratnika u Serie A Veneziju.

Nakon posljednje utakmice Lazija, protiv Pise, predsjednik Lotito prišao je Bašiću i prigovorio mu zbog brzine kojom je, prema njegovom mišljenju, finalizirao dogovor sa svojim novim klubom.

"Predsjednik ga je kritizirao jer je prebrzo zaključio sporazum sa svojim sljedećim klubom" objavio je talijanski list te u nastavku naveo da je Bašić "burno odgovorio"  i potom se udaljio kako bi izbjegao daljnju eskalaciju.

Ovaj sukob samo je vrhunac kaotičnih pregovora. Bašić je tijekom sezone imao usmeni dogovor s klubom o novom ugovoru do 2029. godine, uz godišnju plaću od 1,8 milijuna eura. Čak je i trener Maurizio Sarri, koji ga je vratio u momčad nakon što je bio otpisan, javno podržavao njegov ostanak.

Međutim, nakon što je igrač prihvatio uvjete, uprava se prestala javljati. Talijanski mediji navode da se Lazio iznenada povukao iz dogovora, vjerojatno zbog politike smanjenja troškova i stezanja remena. Unatoč tome što je Bašić proživio svojevrsnu renesansu na terenu, upisavši 17 nastupa uz jedan gol i dvije asistencije, klupsko vodstvo odlučilo je pustiti ga da ode bez odštete.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
