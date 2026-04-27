Lazio u golijadi izvukao bod u nadoknadi: Pogledajte asistenciju Bašića

Posljednji susret 34. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Lazija i Udinesea završio je 3-3.

Bila je to sjajna utakmica u kojoj su gosti poveli 1-0, domaćin je potom okrenuo rezultat s dva gola, uslijedila su dva gola Udinesea za vodsto 3-2, da bi Lazio u petoj minuti nadoknade izvukao bod.

Za domaći sastav strijelci su bili Luca Pellegrini (50), Pedro (80) i Daniel Maldini (90+5), dok su strijelci za goste iz Udina bili Kingsley Ehizibue (18) i Arthur Atta (86, 90+2).

Toma Bašić je za Lazio igrao cijeli susret upisavši asistenciju za drugi gol, dok Branimir Mlačić nije igrao za goste. Lazio je osmi sa 48 bodova, dok je Udinese tri mjesta niže sa četiri boda manje. Asistencija Bašića OVDJE.

U prvom susretu igranom u ponedjeljak, Cagliari je pobijedio Atalantu sa 3-2 osvojivši važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Bila je to tek druga pobjeda Caglarija u posljednjih 11 kola. S druge strane Atalanta je lovila bodova kako bi ostala u igri za Europu, međutim nakon poraza momčad iz Bergama ima sedam bodova manje od Rome koja drži šestu poziciju.

Domaćin je sjajno ušao u susret, poveo je već nakon 16 sekundi. Michel Adopo je ubacio, a Paul Mendy zabio za 1-0. Bio je to Mendyjev debi u Serie A, ima 19 godina i promoviran je iz juniorske momčadi. Mladi Senegalac je večer za pamćenje upotpunio svojim drugim golom u sedmoj minuti šokiravši goste iz Bergama.

Mladi Senegalac tako je postao treći najmlađi igrač koji je postigao dva gola na svom debiju u Serie A. Samo su Francesco Grandolfo (18 godina, 300 dana) i Lorenzo Venturino (18 godina, 336 dana) mlađi.

Atalanta se vratila u završnici poluvremena izjedačivši s dva gola Gianluce ⁠Scamacce (40, 45). Cagliari je zabio i na otvaranju drugog dijela, u 47. minuti je pogodio Gennaro Borrelli. Atalanta je u nastavku lovila barem izjednačenje, ali nije uspjela. Mario Pašalić je za goste igrao cijeli susret.

Cagliari se nalazi na 16. mjestu sa 36 bodova, osam više od zone ispadanja. Atalanta je sedma sa 54 boda.

Vodi Inter sa 79 bodova, 10 više od Napolija, dok Milan ima 67 bodova.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte veliko slavlje u Dinamovoj svlačionici: Dvostruko slavlje pretvoreno u euforiju