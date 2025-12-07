FREEMAIL
Navijači ga zvali da oživi karijeru u Hajduku, a sada igra nogomet karijere i dobiva novi ugovor

Foto: Lapresse/ddp Usa/profimedia

Ozljede nekoliko igrača omogućile su mu povratak u sastav, a dobre igre su ga dovele na prag povratka u reprezentaciju

7.12.2025.
13:21
Sportski.net
Lapresse/ddp Usa/profimedia
Bivši nogometaš Hajduka Toma Bašić (29) spletom okolnosti dobio je novu, neki bi rekli zadnju priliku u Laziju, a Zagrebčanin ju je objeručke prihvatio.

Bašić je u Lazio stigao sada već davne 2021. iz Bordeauxa. Na početku njegova boravka u Rimu bio je dio udarne postave, no s vremenom je ispao iz planova. Uslijedila je posudba u Salernitanu, gdje se Bašić nije naigrao, i godina na klupi Lazija bez ijednog nastupa. Mnogi su jedini izlaz iz tame vidjeli u "koraku unazad" i zazivali Bašićev povratak u Hajduk, iz kojeg je i otišao u Bordeaux. No, Bašić se nije predavao, i dalje se nadao te je priliku i dočekao.

Ozljede nekoliko veznih igrača omogućile su mu povratak u sastav Lazija, što je on iskoristio na najbolji mogući način. Ove je sezone Bašić odigrao 10 nastupa za Lazio, zabivši jedan gol i dodavši dvije asistencije, čime je došao na prag povratka u reprezentaciju, a sada ga čeka i nagrada za trud. Naime, prema pisanju stručnjaka za transfere Nicola Schire, Bašić bi trebao dobiti produženje ugovora do 2029., budući da mu trenutni ističe ovog ljeta.

"Stigao je prije mnogo godina s velikim nadanjima, a onda se malo izgubio. Nisam oklijevao da ga vratim, a on nam sada uvelike vraća. Osim toga, što se tiče njegovih kretanja, jedan je od najpouzdanijih", komentirao je Bašićevu "renesansu" trener Lazija, Maurizio Sarri.

 

   

 

