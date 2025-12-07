Navijači ga zvali da oživi karijeru u Hajduku, a sada igra nogomet karijere i dobiva novi ugovor

Bivši nogometaš Hajduka Toma Bašić (29) spletom okolnosti dobio je novu, neki bi rekli zadnju priliku u Laziju, a Zagrebčanin ju je objeručke prihvatio.

Bašić je u Lazio stigao sada već davne 2021. iz Bordeauxa. Na početku njegova boravka u Rimu bio je dio udarne postave, no s vremenom je ispao iz planova. Uslijedila je posudba u Salernitanu, gdje se Bašić nije naigrao, i godina na klupi Lazija bez ijednog nastupa. Mnogi su jedini izlaz iz tame vidjeli u "koraku unazad" i zazivali Bašićev povratak u Hajduk, iz kojeg je i otišao u Bordeaux. No, Bašić se nije predavao, i dalje se nadao te je priliku i dočekao.

Ozljede nekoliko veznih igrača omogućile su mu povratak u sastav Lazija, što je on iskoristio na najbolji mogući način. Ove je sezone Bašić odigrao 10 nastupa za Lazio, zabivši jedan gol i dodavši dvije asistencije, čime je došao na prag povratka u reprezentaciju, a sada ga čeka i nagrada za trud. Naime, prema pisanju stručnjaka za transfere Nicola Schire, Bašić bi trebao dobiti produženje ugovora do 2029., budući da mu trenutni ističe ovog ljeta.

🚨 Excl. - Toma #Basic is getting closer to extend his contract with #Lazio until 2028 + option for 2029. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 6, 2025

"Stigao je prije mnogo godina s velikim nadanjima, a onda se malo izgubio. Nisam oklijevao da ga vratim, a on nam sada uvelike vraća. Osim toga, što se tiče njegovih kretanja, jedan je od najpouzdanijih", komentirao je Bašićevu "renesansu" trener Lazija, Maurizio Sarri.

