METLA U KIJEVU /

Zelenski izazvao šok, smjenjuje ministra obrane i šuti o razlozima: 'Odlučio sam...'

Foto: Nicolas Economou/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Ttakođer je objavio imenovanje šefa ukrajinske vojne obavještajne službe

2.1.2026.
22:59
Hina
Nicolas Economou/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je objavio svoju namjeru da zamijeni ministra obrane Denisa Šmihala navodeći da je ponudio tu dužnost Mihailu Fedorovu, prvom zamjeniku premijera i sadašnjem ministru digitalne transformacije.

"Odlučio sam promijeniti strukturu ukrajinskog Ministarstva obrane. Ponudio sam Mihailu Fedorovu poziciju novog ukrajinskog ministra obrane", rekao je Zelenski u svom dnevnom obraćanju emitiranom na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, "Mihail je vrlo uključen u pitanja vezana uz dronove i vrlo učinkovito radi na digitalizaciji javnih usluga i procesa."

Ukrajinski predsjednik, međutim, nije objasnio svoju odluku da zamijeni sadašnjeg ministra obrane, Denisa Šmihala, bivšeg premijera koji je na tu dužnost imenovan prije manje od godinu dana, u srpnju 2025.

Kazao je samo da je Šmihal pokazao dobre rezultate kao ministar obrane te da mu je ponuđeno drugo mjesto u vladi.

Mihail Fedorov (34) obnaša dužnost ministra digitalne transformacije od 2019. Malo je poznat javnosti i novajlija je u politici.

U petak je Volodimir Zelenski također objavio imenovanje šefa ukrajinske vojne obavještajne službe, Kirila Budanova, za šefa predsjedničke administracije, što je ključna pozicija.

Budanov zamjenjuje Andrija Jermaka, jednog od najmoćnijih ljudi u Ukrajini prije njegovog pada usred korupcijskog skandala.

POGLEDAJTE VIDEO Prije godinu dana nitko nije znao za njega: Znate li što je Mamdani obećao u Trumpovoj Americi?

Vladimir ZelenskijRat U UkrajiniMinistar ObraneSmjene
