Modrićev Milan lovi naslov prvaka: Novom pobjedom u gostima skočio na vrh tablice

Nogometaši Milana pobijedili su s 1-0 na gostovanju u Cagliariju, u prvoj utakmici 17. kola talijanske Serie A, pa su privremeno ponovno došli na vrh ljestvice.

Portugalski napadač Rafael Leao je u 50. minuti postigao pobjednički pogodak, njegov šesti u ovoj sezoni Serie A.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu i ponovno bio ponajbolji igrač u momčadi Massimiliana Allegrija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Marko Rog je ostao na klupi za pričuve Cagliarija.

Milan je u 17 nastupa skupio 38 bodova, dva više od gradskog suparnika Intera, koji ima utakmicu manje. Napoli je treći s 34 boda iz 16 nastupa. Cagliari je s 18 bodova na 14. mjestu.

Serie A - 18. kolo

Cagliari - Milan 0-1 (Leao 50)

U subotu:

Como - Udinese (15.00)

Genoa - Pisa (15.00)

Sassuolo - Parma (15.00)

Juventus - Lecce (18.00)

Atalanta - Roma (20.45)

U nedjelju:

Lazio - Napoli (12.30)

Fiorentina - Cremonese (15.00)

Verona - Torino (18.00)

Inter - Bologna (20.45)

LJESTVICA:

1. Milan 17 11 5 1 28-13 38

2. Inter 16 12 0 4 35-14 36

3. Napoli 16 11 1 4 24-13 34

4. Roma 17 11 0 6 20-11 33

5. Juventus 17 9 5 3 23-15 32

6. Como 16 7 6 3 22-12 27

7. Bologna 16 7 5 4 24-14 26

8. Lazio 17 6 6 5 18-12 24

9. Sassuolo 17 6 4 7 22-21 22

10. Atalanta 17 5 7 5 20-19 22

11. Udinese 17 6 4 7 18-28 22

12. Cremonese 17 5 6 6 18-20 21

13. Torino 17 5 5 7 17-28 20

14. Cagliari 18 4 6 8 19-25 18

15. Parma 16 4 5 7 11-18 17

16. Lecce 16 4 4 8 11-22 16

17. Genoa 17 3 5 9 17-27 14

18. Verona 16 2 6 8 13-25 12

19. Pisa 17 1 8 8 12-24 11

20. Fiorentina 17 1 6 10 17-28 9

POGLEDAJTE VIDEO: Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'