Modrićev Milan lovi naslov prvaka: Novom pobjedom u gostima skočio na vrh tablice
Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu i ponovno bio ponajbolji igrač u momčadi Massimiliana Allegrija
Nogometaši Milana pobijedili su s 1-0 na gostovanju u Cagliariju, u prvoj utakmici 17. kola talijanske Serie A, pa su privremeno ponovno došli na vrh ljestvice.
Portugalski napadač Rafael Leao je u 50. minuti postigao pobjednički pogodak, njegov šesti u ovoj sezoni Serie A.
Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu i ponovno bio ponajbolji igrač u momčadi Massimiliana Allegrija.
Marko Rog je ostao na klupi za pričuve Cagliarija.
Milan je u 17 nastupa skupio 38 bodova, dva više od gradskog suparnika Intera, koji ima utakmicu manje. Napoli je treći s 34 boda iz 16 nastupa. Cagliari je s 18 bodova na 14. mjestu.
Serie A - 18. kolo
Cagliari - Milan 0-1 (Leao 50)
U subotu:
Como - Udinese (15.00)
Genoa - Pisa (15.00)
Sassuolo - Parma (15.00)
Juventus - Lecce (18.00)
Atalanta - Roma (20.45)
U nedjelju:
Lazio - Napoli (12.30)
Fiorentina - Cremonese (15.00)
Verona - Torino (18.00)
Inter - Bologna (20.45)
LJESTVICA:
1. Milan 17 11 5 1 28-13 38
2. Inter 16 12 0 4 35-14 36
3. Napoli 16 11 1 4 24-13 34
4. Roma 17 11 0 6 20-11 33
5. Juventus 17 9 5 3 23-15 32
6. Como 16 7 6 3 22-12 27
7. Bologna 16 7 5 4 24-14 26
8. Lazio 17 6 6 5 18-12 24
9. Sassuolo 17 6 4 7 22-21 22
10. Atalanta 17 5 7 5 20-19 22
11. Udinese 17 6 4 7 18-28 22
12. Cremonese 17 5 6 6 18-20 21
13. Torino 17 5 5 7 17-28 20
14. Cagliari 18 4 6 8 19-25 18
15. Parma 16 4 5 7 11-18 17
16. Lecce 16 4 4 8 11-22 16
17. Genoa 17 3 5 9 17-27 14
18. Verona 16 2 6 8 13-25 12
19. Pisa 17 1 8 8 12-24 11
20. Fiorentina 17 1 6 10 17-28 9
POGLEDAJTE VIDEO: Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'