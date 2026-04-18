FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVAKA ČAST /

Hrvat dotukao prvaka Italije na njegovom terenu, pogledajte kako je zabio

×
Foto: Domenico Cippitelli/Alamy/Profimedia

Toma Bašić bio na pravom mjestu u pravo vrijeme

18.4.2026.
20:16
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski veznjak Toma Bašić bio je strijelac drugog gola za Lazio u 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Napolija, još uvijek aktualnog prvaka, u 33. kolu talijanskog nogometnog prvenstva.

Bašić je u 57. minuti odlično pratio akciju Tavaresa koji je probio lijevo krilo te preciznim udarcem sa 10-ak metara popravio propust suigrača Cancellierija koji je prvi imao priliku zabiti.

Gol možete pogledati OVDJE.

Bašiću, koji je igrao do 71. minute, ovo je drugi prvenstveni gol ove sezone.

Strijelac prvog gola na utakmici bio je upravi Cancellieri u 6. minuti, a imali su gosti iz kazneni udarac kojeg u 31. minuti nije iskoristio Zaccagni.

S druge strane, Napoli nije uputio niti jedan udarac u okvir gola te upisao prvi domaći poraz u Serie A ove sezone.

Lazio je sada deveti sa 47 bodova, dok je Napoli ostao drugi sa 66, čak 12 manje od vodećeg Intera.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike