Srpski vojnik preminuo u Libanonu: Iza sebe ostavio suprugu i dvoje djece

Pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović (37), koji je bio stacioniran u Libanonu, preminuo je u četvrtak ujutro od posljedica ozljeda zadobivenih u napadu na bazu UN-a u blizini Marjayouna, na jugoistoku Libanona, potvrdilo je libanonsko Ministarstvo obrane.

Jovanović je od siječnja ove godine bio angažiran u sklopu mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL). Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje maloljetne djece, a u Vojsci Srbije služio je od 10. prosinca 2011. godine.

Nakon ranjavanja pružena mu je hitna medicinska pomoć u bolnici u bazi, a zatim je helikopterom prebačen u Sveučilišni medicinski centar u Bejrutu, gdje je preminuo.

Ranjena još dvojica vojnika

U istom su napadu ranjena još dvojica pripadnika mirovnih snaga UN-a. Oni su zbrinuti u medicinskoj ustanovi u bazi UNIFIL-a.

Još uvijek nije jasno tko je odgovoran za napad, a iz UNIFIL-a su poručili da su pokrenuli istragu. Iz UN-a su u priopćenju upozorili na sve veći broj udara u južnom Libanonu.

"Nasilje mora prestati", poručili su.