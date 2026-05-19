Raskomadao suprugu i bacio je u septičku jamu, otac ubijene Maje: 'Rekla je da ga se boji'

Na Županijskom sudu u Osijeku počelo je suđenje Robertu Rederu kojeg se tereti da je počinio stravičan femicid.

Prema optužnici Reder je suprugu uslijed narušenih bračnih odnosa psihički i fizički zlostavljao, a kada ga je ona odlučila napustiti i razvesti se, u obiteljskoj kući ju je ubio, a potom tijelo raskomadao i zločin pokušao prikriti.

Roberto Reder s lisicama na rukama i nogama uveden je u sudnicu, predao je zabilješke svom branitelju, a potom sjeo na mjesto za optuženika i mirno slušao optužnicu koja ga tereti za stravično ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder.

"U nakani da je usmrti zadao joj je višestruke ubode po cijelom tijelu oštrim predmetom uslijed kojih je ista preminula, nakon čega je njezino tijelo za sada neutvrđenim predmetom isjekao u dijelove", kaže Davor Petričević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika ŽDO Osijek.

Zločin se dogodio 2025. godine u Tenji kod Osijeka, a zgrozio je čitavu Hrvatsku kada su dijelovi tijela žene koju je suprug prijavio kao nestalu pronađeni u septičkoj jami.

Ostatak tijela žrtve još nije pronađen. Optuženik se u istrazi branio šutnjom, a sudsko vijeće zatražilo je da se izjasni o optužnici.

"Ne smatram se krivim", kaže optuženi Roberto Reder.

Htjela se razvesti

Otac žrtve potvrdio je navode optužnice da je Maja namjeravala razvesti se od supruga jer nije više mogla izdržati u tom braku.

"Kaže da ne može, da je lud totalno, kaže da ga se boji i da ne može živjeti s njim", kaže Damir Cvitanović, otac ubijene Maje Cvitanović Reder.

Zajednički život bio je pun svađa, a kćer je kaže otac često bježala baki nekada i s vidljivim ozljedama.

"Oko je cijelo razvaljeno bilo", kaže Damir Cvitanović.

Otac se dobro sjeća i posljednjeg susreta s kćeri.

"Kada je rekla da će otići za rastavu kod odvjetnice. Od onda je više nisam vidio", kaže Damir Cvitanović.

'Je li spojena septička sa susjedovom septičkom'

Reder je rekao da je otišla, no ocu je bilo čudno da je ostavila mobitele i osobne stvari, a ova zetova izjava potvrdila mu je sumnju u najgore.

"A znaš da sam je volio. E onda mi je onaj jedan posto sinulo da je sigurno nema više, jer ako nekog voliš, onda ga voliš, a ne da si ga volio", kaže Damir Cvitanović.

Kada su u pretrazi pronađeni kćerini dijelovi tijela, povezao je to s Rederovim pitanjima o septičkoj jami.

"Je li spojena septička sa susjedovom septičkom, to ga je interesiralo jako", kaže Damir Cvitanović.

Majin otac kazao je kako nije bio zadovoljan kćerinim načinom života, konzumacijom droge i alkohola. Kao i Roberto bila je i u zatvoru, a njihov zajednički život završio je njenom smrću. Rederu je produljen istražni zatvor, a suđenje se nastavlja 6. srpnja.