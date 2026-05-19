Maja je ubijena i raskomadana, dio tijela našli u septičkoj jami: Suprug se izjasnio o krivici

Okrivljenik za prošlogodišnji femicid u osječkom prigradskom naselju Tenji, 53-godišnji Roberto Reder, u utorak je na osječkom Županijskom sudu izjavio da se ne smatra krivim za ubojstvo supruge Maje Cvitanović-Reder, koju je zlostavljao, ubio i njezino tijelo isjekao na dijelove.

Nakon što mu je na početku suđenja pročitana optužnica, Reder je izjavio kako razumije optužnicu i zanijekao krivnju za teško ubojstvo supruge.

Otac: Rekla je da s njim više ne može živjeti jer je zlostavlja

Optužnicom se okrivljenika tereti da je ubojstvo počinio točno neutvrđenog datuma, u razdoblju od 2. kolovoza do 2. rujna 2025. u Tenji, uslijed narušenih bračnih odnosa. U nakani da usmrti svoju suprugu, koju je prethodno zlostavljao i koja ga je zbog toga namjeravala napustiti, zadao je žrtvi oštrim predmetom više uboda po cijelom tijelu uslijed kojih je umrla.

Nakon toga je tijelo supruge isjekao na dijelove, a dijelovi tijela pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće, pa i u septičkoj jami, navodi u optužnici tužiteljstvo. Kao svjedok ispitan je Damir Cvitanović, otac ubijene, koji je kazao kako ga je okrivljenik nazvao negdje početkom rujna prošle godine i rekao da je Maja nestala i otišla s nekim čovjekom u automobilu, ali on je odmah znao da izmišlja i da nešto nije u redu.

Svjedoku je poznato da je u njihovom odnosu bilo svađe, tuče i udaranja, a kćer mu je govorila kako sa suprugom više ne može živjeti jer je fizički i psihički zlostavlja. Navodi da je jednom imala ozlijeđeno oko i rekla je da joj je to napravio suprug, a posljednji put kada su se sreli kazala mu je da će ići kod odvjetnice radi rastave. Nakon toga je više nije vidio živu.

Zašto govori o njoj u prošlom vremenu

Cvitanović kaže kako je tih dana u Osijeku sreo optuženika koji mu je rekao "znaš da sam je volio", a njemu je bilo čudno što o Maji govori u prošlom vremenu. Na upite obrane svjedok je kazao kako nije bio zadovoljan načinom života svoje kćeri, jer mu je poznato da je koristila drogu i alkohol, a u posljednje vrijeme nije bila sposobna raditi, te da je jednom bila u zatvoru, navodno zbog krađe.

Rederov odvjetnik Vladimir Burić uložio je primjedbu na iskaz svjedoka smatrajući da ima samo posredna saznanja o odnosu okrivljenika i njegove kćeri te da spornim događajima nije bio neposredno prisutan i ne zna razloge njihova sukobljavanja.

Sudsko vijeće prihvatilo je dokazne prijedloge optužbe o čitanju materijalne dokumentacije iz istrage, neposrednom ispitivanju svjedoka, među kojima su i susjedi okrivljenika te sudskih vještaka medicinske i psihijatrijske struke, koji je u svom nalazu utvrdio da je Reder u sporno vrijeme bio sposoban shvatiti okolnosti počinjenja kaznenog djela.

Prihvaćen prijedlog obrane da se pribavi medicinska dokumentacija

Prihvaćen je i prijedlog obrane da se pribavi medicinska dokumentacija KBC Osijek iz lipnja 2025. jer se Reder u to vrijeme teško kretao, a za kretanje je koristio štake.

Također je prihvaćen prijedlog o pribavljanju cjelovite medicinske dokumentacije Rederova liječenja u osječkom KBC-u od kraja kolovoza do rujna 2025.

Iz te dokumentacije, tvrdi obrana, proizlazi da optuženik zbog zdravstvenog stanja nije mogao počiniti kazneno djelo na način koji je opisan u optužnici.

Sudsko vijeće Rederu je produljilo istražni zatvor, a nova glavna rasprava zakazana je za 6. srpnja.