Mučan zločin u Tenji: Sud odredio pritvor muškarcu optuženom za teško ubojstvo supruge

Sudac istrage odredio je jednomjesečni istražni zatvor osumnjičeniku kojega se tereti za teško ubojstvo u osječkom prigradskom naselju Tenji.

Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od mogućeg ponavljanja kaznenog djela, mogućnosti ometanja istrage te zbog iznimno teških okolnosti kaznenog djela, za koje je predviđena kazna dugotrajnog zatvora.

Osumnjičeni za ubojstvo u Tenji doveden je u četvrtak poslijepodne na Županijski sud u Osijeku pred suca istrage na ispitivanje i odlučivanje o određivanju istražnog zatvora.

Pronađen samo dio tijela

Podsjetimo, u Tenji kod Osijeka pronađeni su ostaci žene u septičkoj jami obiteljske kuće. Za njom se tragalo mjesec dana, a suprug je na pretragu dvorišta došao u lisicama.

U srijedu oko podne policija je na mjesto događaja dovela supruga nestale žene, kojeg su na pretrazi zadržali više od četiri sata. Pretres je počeo još u utorak.

Trag da je tijelo sakriven baš na adresi na kojoj su živjeli istražitelji su dobili nakon što je bagerom prokopano dvorište i neslužbeno se doznaje da je pronađen samo dio tijela nestale.

"Forenzičari su bili jučer. Čula sam da je bio ukop i da su nešto u crnoj vreći iznosili, ali nisam vidjela što", priča nam Rada iz Tenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Psihijatar Goran Arbanas o ubojici iz Tenje: 'Morao je upotrijebiti moždane vijuge