Vlado je preko noći ostao bez svega, a sada: 'Možemo primiti četiri autobusa turista u isto vrijeme'

Priča vrijedna divljenja stiže iz Slavonije. Zbog afričke svinjske kuge prije dvije godine eutanazirano mu je svih 400 svinja. Bio je to ogroman udarac za jednog od najpoznatijih slavonskih proizvođača svinjetine i kulena Vladu Ferbežara iz Otoka.

Bio je to njegov život i nije se predavao, nego nastavio raditi i korak po korak obnovio proizvodnju, pa sada na gospodarstvu ima 600 svinja, a upravo je otvorio i kušaonicu kulena. Iz inozemstva se vratila i njegova kći sa suprugom, kako bi obiteljski život nastavili u Slavoniji. Reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek posjetio ga je u njegovoj novoj kušaonici kulena.

'Sve nam je nadoknađeno'

"Veliki udarac doživjeli smo te 2023. godine. Preko noći smo praktički ostali bez svega. Bez svinja, bez ičega, a s proizvodima je bila totalna zabrana. Ništa se nije smjelo prodavati, čak ni ono staro što je bilo", kazao nam je gospodin Vlado istaknuvši da su se uspjeli izvući iz svega zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede.

"Stvarno su nadoknadili. Sve što su obećali dali su nam. I izgubljenu dobit i sve. Što je meni jako puno značilo. I ja sam sav taj novac uložio u renoviranje svinjca. Podigao sam na još veću razinu nego što je bilo i evo sad odolijevamo ovim novim udarima afričke svinjske kuge"

Kći Marija: 'vratili smo se iz Njemačke i zadovoljni smo'

Vladina kći Marija Jurić vratila se sa suprugom iz Njemačke. Kaže da tamo nisu bili u potpunosti zadovoljni.

"U isto vrijeme tati je trebala pomoć. Čak je mislio i odustati, ali evo mi smo se vratili, pomažemo mu i dobro je. Dobar smo tim, sve radimo zajedno i zadovoljni smo", kazala je Marija.

"Po meni je ovo budućnost, imati od početka do kraja, od polja do stola. Mi sad u isto vrijeme možemo primit četiri autobusa turista koji će probati naše proizvode, kupiti naše proizvode. I kuhinju smo jako dobro opremili. Sve imamo od početka do kraja i sad samo malo sreće", zaključio je Vlado.