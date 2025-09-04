Habijan primio majku Krunoslava Fehira: 'Važno nam je zaštititi hrvatskog branitelja'

Ministar pravosuđa Damir Habijan primio je majku Krunoslava Fehira kako bi ju upoznao s koracima koje je Ministarstvo poduzelo vezano uz njegov slučaj u Srbiji te s mogućnošću pružanja adekvatne pravne pomoći i financiranja njegove obrane u Srbiji.

"Vladi RH i ovom Ministarstvu je važno zaštititi hrvatskog državljanina, hrvatskog branitelja te ćemo poduzeti sve što je u našoj moći i nadležnosti, i pomoći mu", naglasio je ministar Habijan.

'Ministarstvo će analizirati sve dostupne informacije'

"Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije zaprimilo je krajem lipnja zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć Javnog tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, za pribavljanje dokumentacije vezano uz istražni postupak koji se vodi pred nadležnim tijelom Republike Srbije. Navedena zamolnica je po zaprimanju dostavljena Županijskom sudu u Zagrebu kako bi ovo Ministarstvo dobilo informaciju o sadržaju dokumenata čiju dostavu traži srbijansko tužilaštvo", navodi Ministarstvo pravosuđa u priopćenju.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

"Po zaprimanju dokumentacije od Suda, Ministarstvo će analizirati sve dostupne informacije i pravne aspekte ovog konkretnog slučaja te će u koordinaciji sa svim relevantnim državnim tijelima, u okviru svoje nadležnosti postupati tako da na najbolji način zaštiti prava i interese imenovanog hrvatskog državljanina, ali i bitne interese Republike Hrvatske", dodaje se u priopćenju.

Podsjetimo, srbijanska policija u lipnju je uhitila Fehira dok je pokušavao ući u Srbiju. Od tada u Srbiji čeka suđenje za ratni zločin u Osijeku 1991. Fehir je nekadašnji pripadnik policije i bivši pripadnik BOB-a (Braniteljske osječke bojne). Bio je ključni svjedok na suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine počinjene tijekom Domovinskog rata, a posebno u Osijeku 1991. godine.

'Inicijativa za smjenu Obuljen Koržinek doživjet će neuspjeh'

Isto tako, Habijan je u četvrtak ocijenio da će inicijativa za opoziv ministrice kulture, kao i sve slične dosadašnje oporbene akcije, doživjeti neuspjeh, a za predsjednika države, koji nije nikoga predložio za predsjednika Vrhovnog suda kazao je da krši zakon.

"Oko zahtjeva Mosta za opoziv ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek već i unutar oporbe postoji nesuglasje što samo pokazuje o njihovim interesima i razlozima za pokretanje inicijative. Siguran sam da će ova inicijativa, kao i sve druge koje su dolazile od oporbe, a bilo je ih je nebrojeno, doživjeti neuspjeh", komentirao je Habijan najavu inicijative za opoziv ministrice kulture.

Sjećamo se, kazao je, da je na svakom glasovanju oko tih inicijativa cjelokupna oporba uspjela skupiti jedva pedesetak glasova, a siguran je da će to biti slučaj i u ovom predmetu. Habijan smatra kako ne treba mijenjati modele financiranja festivala, te naglašava da razloge zbog čega je ta tema došla u medijski prostor treba tražiti u oporbi. "Zadnjih dva mjeseca od velikog koncerta na kojem je bilo više od 500 tisuća ljudi, SDP i oporba guraju tu temu u medijski prostor i stvaraju podjele i okvir crnila, apatije i negativne atmosfere unatoč tome što po gospodarskim rezultatima i smjeru u kojem Hrvatska ide nema apsolutno nikakvog razloga”, istaknuo je Habijan.

Oporba je bezidejna

Po njemu, to je dokaz da je oporba, usprkos dobrim rezultatima Vlade i smjeru u kojem idemo, bezidejna. Jedino što im je još preostalo u ovom trenutku su, nažalost, podjele i ideološki sukobi i to je nešto što ljevica gura, ocijenio je.

U prilog svojim tvrdnjama naveo je da su SDP i Siniša Hajdaš Dončić nedavno u Varaždinu imali konferenciju za medije gdje su poručili da će zaštititi Varaždin, a taj je dan, napominje, u tom gradu koncert imao Bajaga. To im je sada modus operandi – ostaviti tu temu u medijskom prostoru kako bi stekli političke bodove, ali mislim da im to dugoročno neće donijeti političke bodove, a ako im to bude glavna politička agenda, to općenito nije dobro za Republiku Hrvatsku, ustvrdio je.

Nije htio reći dijeli li mišljenje ministra Tončija Glavine o koncertu Marka Perkovića Thompsona, samo je ponovio svoj stav da po pitanju umjetničkih sloboda ne bi trebalo biti apsolutno nikakvih zabrana. O šibenskom festivalu Fališ kazao je da je jučerašnji dan pokazao da u Hrvatskoj postoji sloboda i sloboda način izražavanja. I do sada je bilo brojnih festivala koji su mogli nepotrebno možda izazvati neželjene situacije, ali ih nije bilo jer ih oporba nije komunicirala, mišljenja je Habijan.

Predsjednik je prekršio zakon

Kada je riječ o izboru predsjednika Vrhovnog suda, poručio je da mediji ne propitkuju postupanje jednog dionika unutar procedure tog izbora. "Vrlo je jasna zakonska procedura, a jedan od dionika nije postupio sukladno zakonu jer prije odluke dužan je zatražiti mišljenje Odbora za pravosuđe i OSVS-a", kazao je. Dodao je da ga to kao ministra pravosuđa prilično zabrinjava te da to nije dobro.

Idemo u treći javni poziv i postavlja se pitanje i ono što mene muči, tko će se nakon ovakvog postupanja određenih ljudi unutar postupka izbora predsjednika VS-a željeti javiti. Pitanje je tko od stručnih ljudi koji su dugo u pravničkoj i sudačkoj struci uopće želi biti dio to postupka ako zna unaprijed da mu se može desiti ovakva situacija, zapitao je ministar.

„U Zakonu sudovima piše da predsjednik treba zatražiti mišljenje od OSVS-a i Odbora za pravosuđe i ako nisi tako postupio, onda si prekršio Zakon pa slijedom navedenog možemo reći da sam zaključio da je prekršio Zakon", ustvrdio je Habijan.

