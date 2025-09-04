Što kriju pekinški razgovori o besmrtnosti? Macan raskrinkao šaputanja Xija i Putina

Dok su Vladimir Putin i Xi Jinping šetali pod okriljem vojne parade u Pekingu, obližnji mikrofon uhvatio je razgovor ugodni o mogućnostima budućnosti. Putinov prevoditelj rekao je na kineskom: "Biotehnologija se kontinuirano razvija. Ljudski organi mogu se stalno transplantirati. Što dulje živite, to postajete mlađi i možete čak postići besmrtnost."

Xi je odgovorio na kineskom: "Neki predviđaju da će ljudi u ovom stoljeću možda živjeti 150 godina".

Sličan slučaj dogodio se prošlog mjeseca u Bijeloj kući kad je Trump rekao Macronu: "Mislim da on (Putin) želi dogovor". Opet su poruku 'slučajno' uhvatili mikrofoni. Francuski predsjednik kasnije je sve i potvrdio.

Pitali smo političkog analitičara Krešimira Macana jesu li navedene poruke slučajnost ili je riječ o suptilnom slanju poruka u javnost, manipulaciji medijima pa čak i pukoj zezanciji, svojevrsnom 'trolanju' zapada.

"Danas je američka tehnologija toliko napredovala da imamo umjetnu inteligenciju koja bi mogla čitati s usana bolje nego što snimaju neki uređaji. Kada javno nastupate morate voditi brigu o puno stvari. Nije slučajno onaj susret Trumpa i Zelenskog bio totalno izoliran u Rimu. Imali ste onu fotografiju i ništa više", kazao je Macan.

Pekinški razgovori o besmrtnosti

U dva tjedna, dva slučaja curenja informacija čelnih ljudi svijeta. U oba slučaja kumovali su 'slučajno' uključeni mikrofoni. Ipak, analitičar smatra da je riječ o igri slučaja.

"Nekad je to način da se pošilju poruke. To vam je ono: 'Kako reći, a da nisi rekao'. To s mikrofonom je idealan način za reći, a da nisi rekao. Ovo mi zasad, s obzirom da nije riječ o porukama koje su 'o glavu', izgleda kao stvar omaške i više djeluje kao slučajnost. Iako ponekad omaške mogu biti namjerne, da se nešto pusti van", kaže Macan.

Sadržaj razgovora dvaju predsjednika u Pekingu totalno je irelevantan za trenutačnu situaciju u svijetu, smatra stručnjak. "Možemo samo zaključiti da je njima jako bitno, jer su diktatori i autokratske vođe, koliko će dugo živjeti."

Puštanje probnih balona

Puštanje probnih balona putem mikrofona koji su se u pravo vrijeme našli na pravom mjestu može biti slučaj kod državnika, no pekinška situacija po Macanu je previše trivijalna za zaključiti takvo što.

"Kad su poruke važnije, onda možemo govoriti o 'probnim balonima'. Kod Putina i Xija nije iscurilo ništa bitno. U životu je najjednostavnije rješenje najčešće i ono što se dogodilo, dakle ovdje se vjerojatno radi o omaškama kod tehnike, mikrofon nije bio spušten kad je trebao biti", kaže.

S obzirom na senzacionalističku narav današnjih medija, mikrofonske pikanterije mogu biti dobra reklama. "Ako je trebalo skrenuti pažnju na skup u Kini i da su ta dva svjetska lidera pričala, na ovaj će način puno više ljudi to vidjeti, nego kroz informativne programe. Na triviju puno više ljudi reagira. Ako je to poruka, onda su uspjeli. No, prije svega, Putinova želja, ali i želja Kineza jest da se svijetu pokažu kao veliki igrači, i ovo je možda bio suptilan način da skrenu pozornost na to."

A možda je sve stvar običnog 'trolanja' zapadnih sila po modelu: 'Ne razgovaramo o vama, nego kako da živimo i vladamo 150 godina'.

Uključeni mikrofoni u Hrvatskoj

Najpoznatiji domaći slučaj mikrofona koji je pokupio što nije trebao dogodio se za vrijeme afere s INA-om, prisjeća se Macan.

"Kad je cijena goriva probila 8 kuna po litri, a Sanader naredio vraćanje cijene na 8 kuna, bila je emisija posvećena tome na javnoj televiziji. Rasprava u TV studiju prošla je u diplomatskom tonu, gostovao je i tadašnji direktor INA-e. Incident se dogodio za vrijeme odjavne špice kad se direktor požalio na nešto urednici emisije, na što mu je ona odgovorila: 'Što Vi hoćete, to vaše gorivo je smeće!'"

U tom trenutku iz režije nisu spustili ton mikrofona i sve je otišlo u eter uz špicu, sjeća se naš stručnjak te dodaje da su kasnije iz INA-e podigli tužbu protiv urednice.

"Mislim da je bila 2008. godina. Kasnije su u INA-i odustali od tužbe jer nije bilo smisla, ali to je ono što se može dogoditi, nenamjerni propust koji izazove skandal kada kažeš istinu u eter", zaključuje Macan

POGLEDAJTE VIDEO: Dok je u Kini trajalo slavlje, Trumpu nije bilo do smijeha: 'Pozdravite Putina i Kima dok kuju zavjere'