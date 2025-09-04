Pratite obraćanje premijera Plenkovića

Premijer Andrej Plenković uvodno će se obratiti na sjednici Vlade na čijem su dnevnom redu, između ostaloga, izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Vlada će usvojiti i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.

Uskoro opširnije...