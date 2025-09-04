Porastao broj mrtvih u Lisabonu, ozlijeđen i dječak (3) koji je izgubio oca, majka u teškom stanju!

Među ozlijeđenima u katastrofalnom iskakanju popularne lisabonske uspinjače Gloria je trogodišnji dječak iz Njemačke, koji je u nesreći izgubio oca. Trogodišnjak je izvan životne opasnosti, no njegova majka je u kritičnom stanju, prenosi portugalski CNN.

Broj žrtava nezapamćene tragedije porastao je na 17, dok je više od 20 ljudi ozlijeđenih. Potvrđeno je da među ozlijeđenima ima više stranih državljana, međutim vlasti još rade na njihovom identificiranju i dosad nisu službeno potvrdili identitete stradalih.

Među poginulima je kočničar André Marques, 40-godišnji radnik koji je upravljao uspinjačom u trenutku nesreće. On je ujedno prva identificirana žrtva, potvrdio je Sindikat prometnih radnika SITRA na društvenim mrežama.

Poruke sućuti

"SITRA ovim putem izražava najdublju i najiskreniju sućut svoj obitelji, prijateljima i kolegama iz Guarda-Freio koji su radili za Carris zajedno s Andréom Jorgeom Gonçalves Marquesom, koji je preminuo nakon tragične i kobne nesreće s uspinjačom Glória u Lisabonu“, stoji u objavi.

Andréa pamte kao veselu osobu i ljubaznu osobu s osmijehom na licu. Izrazi sućuti nižu se na društvenim mrežama.

"Kada sam bio kočničar, puno puta su nam se putevi spojili, a ti si uvijek bio sretan i imao osmijeh na licu. Uvijek si znao dijeliti lijepe riječi i bio spreman pomoći drugima. A danas smo te izgubili...", dodaje se u objavi.

Slavna žuta uspinjača, inače popularna turistička atrakcija, iskočila je iz tračnica u srijedu poslijepodne. Na snimkama s mjesta nesreće vidi se uništena konstrukcija, koja inače može prevesti 43 ljudi, te hitne službe kako izvlače ljude.

Istraga nesreće

Za sada nije poznat uzrok nesreće, no pokrenuta je istraga. Dužnosnici su odbili spekulirati je li tragediji kumovala neispravna kočnica ili puknuta sajla.

No, očevicima se činilo kao da uspinjača nije kočila. "Udarila je u zgradu brutalnom silinom i raspala se poput kartonske kutije", ispričala je svjedokinja Terese d'Avo za portugalsku televiziju. Drugi je svjedok portugalskom listu Observer kazao da je vozilo "bilo izvan kontrole i bez kočnica".

U međuvremenu, lisabonski su vatrogasci izjavili da se u konstrukciji uspinjače olabavio kabel. Carris, tvrtka koja upravlja vozilom, poručila je da su pravilno održavali vozilo.

Linija otvorena 1885. godine povezuje centar Lisabona u blizini Trga Restauradores s Bairro Altom, četvrti poznatoj po živopisnom noćnom životu. Uspinjačom upravlja gradska tvrtka za javni prijevoz Carris. Njezina dva vagona pričvršćena su na suprotne krajeve vučnog užeta, a vuču osiguravaju elektromotori na dva vagona.

Linija Gloria duga je oko 265 metara i uzbrdo se penje prosječnim nagibom od 17 posto. Uništeni vagon udaljen je svega 30 metara od donje stanice. Čini se da je vagon odbačen bočno kada je ušao u zavoj, nakon čega se prevrnuo i udario u zgradu.

Drugi vagon je stacioniran na dnu linije.

U normalnim okolnostima, kada je jedan vagon u podnožju linije, drugi je na vrhu. To sugerira da je uništeni vagon prešao oko 200 metara nizbrdo prije nesreće.

