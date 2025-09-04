NEOBIČNA NESREĆA /

Krš i lom u zoru: Autobusom uletio u servis, netko je snimio suludi prizor

Krš i lom u zoru: Autobusom uletio u servis, netko je snimio suludi prizor
Foto: 192_rs/instagram

Na fotografijama s mjesta udara vidi se da je vozilo svojim prednjim dijelom probilo dio zgrade

4.9.2025.
9:13
Dunja Stanković
192_rs/instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Autobus beogradskog javnog prijevoza iz nepoznatog razloga uletio je jutros u obližnji servis ns Vidikovcu. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih. 

Srbijanski mediji navode da je autobus vozio strani državljanin, ali nije poznato kako je došlo do nesvakidašnje nesreće. 

Na fotografijama s mjesta udara vidi se da je vozilo svojim prednjim dijelom probilo dio zgrade i uletjelo u servis. 

 

POGLEDAJTE VIDEO:  Prometna nesreća kod čvora Popovec: Sletio helikopter, stigli i vatrogasci

NesrećaBeogradJavni PrijevozSrbija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEOBIČNA NESREĆA /
Krš i lom u zoru: Autobusom uletio u servis, netko je snimio suludi prizor