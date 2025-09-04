Krš i lom u zoru: Autobusom uletio u servis, netko je snimio suludi prizor

IMA RJEŠENJA /
Na fotografijama s mjesta udara vidi se da je vozilo svojim prednjim dijelom probilo dio zgrade
Autobus beogradskog javnog prijevoza iz nepoznatog razloga uletio je jutros u obližnji servis ns Vidikovcu. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih.
Srbijanski mediji navode da je autobus vozio strani državljanin, ali nije poznato kako je došlo do nesvakidašnje nesreće.
Na fotografijama s mjesta udara vidi se da je vozilo svojim prednjim dijelom probilo dio zgrade i uletjelo u servis.
