Krš i lom u zoru: Autobusom uletio u servis, netko je snimio suludi prizor

Autobus beogradskog javnog prijevoza iz nepoznatog razloga uletio je jutros u obližnji servis ns Vidikovcu. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih.

Srbijanski mediji navode da je autobus vozio strani državljanin, ali nije poznato kako je došlo do nesvakidašnje nesreće.

Na fotografijama s mjesta udara vidi se da je vozilo svojim prednjim dijelom probilo dio zgrade i uletjelo u servis.

