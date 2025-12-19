FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVO SLAVLJE /

Niko Kovač odveo Borussiju do velike pobjede: Zaostatak za Bayernom je sve manji

Niko Kovač odveo Borussiju do velike pobjede: Zaostatak za Bayernom je sve manji
×
Foto: Uwe Kraft/afp/profimedia

Domaćin je relativno lako odbijao sve te napade i na kraju je pobjeda potvrđena u 97. minuti

19.12.2025.
22:46
Hina
Uwe Kraft/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prvoj utakmici 15. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, svladali su na domaćem terenu Borussiju (M) s 2-0.

Klub iz Dortmunda nije odigrao posebno dobru utakmicu, ali je brzo poveo, pogotkom Brandta u 10. minuti, a potom je čuvao prednost sve do kraja. U nastavku utakmice su dominirali gosti iz Moenchengladbacha.

Domaćin je relativno lako odbijao sve te napade i na kraju je pobjeda potvrđena u 97. minuti. Nakon vrlo lijepe asistencije Fabija Silve za 2-0 je strijelac bio Beier. Privremeno se Borussia (D) popela na drugo mjesto ljestvice, dok je Borussia (M) ostala na 11. poziciji.

U subotu igraju Augsburg - Werder, Koeln - Union Berlin, Hamburg - Eintracht, Stuttgart - Hoffenheim, Wolfsburg - Freiburg i Leipzig - Bayer. U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice. Parovi su Mainz - St. Pauli i Heidenheim - Bayern.

Bundesliga, 15. kolo:

Borussia (D) - Borussia (M) 2-0 (Brandt 10, Beier 90+7)

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić prokomentirao skupinu Hrvatske na SP-u pa otkrio hoće li preuzeti reprezentaciju Češke

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVO SLAVLJE /
Niko Kovač odveo Borussiju do velike pobjede: Zaostatak za Bayernom je sve manji