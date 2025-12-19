FREEMAIL
EUROLIGA /

Luda utakmica u Barceloni: Nakon tri produžetka pobjedili Baskoniju i izjednačili se na vrhu

Foto: Javier Borrego/zuma Press/profimedia

Kevin Punter je za Barcelonu postigao čak 43 poena, dok je Tomaš Satoransky dodao 23 poena uz šest asistencija i osam skokova

19.12.2025.
23:47
Hina
Javier Borrego/zuma Press/profimedia
Košarkaši Žalgirisa su uz impozantnu predstavu na domaćem terenu pobijedili beogradski Partizan sa 109-68 u ogledu 17. kola Eurolige.

U svakoj četvrtini Žalgiris je postigao 25 poena ili više. Nakon prve dionice već je imao prednost od 13 poena, dok se na poluvrijeme otišlo uz +23 litavske momčadi.

Sylvain Francisco je uz 4-6 za tri poena postigao 22 poena za Žalgiris, a tome je dodao i pet asistencija. Moses Wright je ubacio 17 poena uz tri asistencije i šest skokova, a Ignas Brazdeikis 15 poena za domaći sastav.

U španjolskom derbiju Barcelona je na svom parketu i nakon čak tri produžetka svladala Baskoniju sa 134-124. Veći dio utakmice gosti su vodili, a ogromnu su prednosti prosuli u drugom produžetku kada su vodili 116-107. Sa zvukom sirene u drugom produžetku za odlazak u treći je pogodio Punter i time je Baskonia bila slomljena. Barcelona je u trećem produžetku samo zaključila posao.

Kevin Punter je za Barcelonu postigao čak 43 poena, dok je Tomaš Satoransky dodao 23 poena uz šest asistencija i osam skokova.

Za goste je Markus Howard postigao 33 poena uz šest asistencija, dok je Timothe Luwawu-Cabarrot dodao 26 poena.

Na vrhu ljestvice su Barcelona i Hapoel s omjerom 12-5. Po 11 pobjeda i šest poraza imaju Valencia i Panathinaikos. Uz utakmicu manje Fenerbahce je na 10-6, a 10 pobjeda i sedam poraza imaju Real Madrid, Žalgiris, Monaco i Crvena zvezda.

 

   

 

Euroliga
EUROLIGA /
Luda utakmica u Barceloni: Nakon tri produžetka pobjedili Baskoniju i izjednačili se na vrhu